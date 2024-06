Fundador da ASL, Ulysses Serra é homenageado hoje

Academia realizará evento com participação de escritores e música erudita

Há 53 anos, o escritor, tabelião e político Ulysses Serra criava a Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL), com objetivo de incentivar as leituras nacionais e regionais, realizar estudos de interesse cultural, aproximar os representantes da cultura e promover ações voltadas ao fomento de atividades, conforme o estatuto da Academia, tornando-se assim, um marco cultural para Mato Grosso do Sul. Para celebrar e homenagear a vida do escritor, a ASL fará nesta quinta-feira (27), às 19h30, uma roda de conversas e leituras na sede da instituição.

A celebração irá contar com apresentação dos acadêmicos Raquel Naveira (secretária da ASL), Reginaldo Araújo (ocupante da cadeira 21 da academia) e Rubenio Marcelo (ocupante da cadeira n.º 35 e atual secretário-gera da diretoria). Os Chás e Rodas Acadêmicas de 2024 são uma parceria entre a Academia Sul-Mato-Grossense de Letras e a Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura de Mato Grosso do Sul, pela Fundação de Cultura do Estado.

Haverá também exposição de artes visuais da Confraria Sociartista e apresentação do projeto Movimento Concerto, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), com sua vertente “Música Erudita e suas Fronteiras”. Após a palestra, na confraternização, haverá ainda participação instrumental do Maestro Eduardo Martinelli Trio, com violão, violino e baixo acústico.

“As Rodas Acadêmicas são ótimas para a instituição, já que são oportunidades de homenagearmos os nossos acadêmicos saudosos, que fazem parte da história de Mato Grosso do Sul, e falar sobre Ulysses Serra é uma coisa que nos deixa mais felizes ainda, justamente por ele ser o nosso fundador, tendo deixado um legado muito grande. Ele deixou uma casa cultural aqui no Estado que é uma das mais importantes, um espelho e vitrine cultural em relação aos personagens que habitaram e habitam a casa. Homenagear Ulysses é muito bom, principalmente pela questão que, com o seu livro ‘Camalotes e Guavirais’, deixou um legado literário muito representativo para MS. É uma alegria”, disse o presidente da Academia, o escritor Henrique de Medeiros, ao jornal O Estado.

O fundador

Filho de Arnaldo Olavo de Almeida Serra e Júlia Barbato de Almeida Serra, o escritor Ulysses Serra, nasceu em Corumbá, em 1º de setembro de 1906, e passou grande parte de sua vida em Campo Grande. Formou-se como perito contador em São Paulo e iniciou a Faculdade de Direito no Rio de Janeiro. Retornando a Campo Grande no período do governo de Getúlio Vargas, foi membro do Conselho Administrativo do Mato Grosso (antes, foi deputado estadual classista). Depois, Ulysses tornou-se tabelião e escrivão do 5º Ofício (da comarca de Campo Grande) e presidiu o Partido Social Democrático (PSD). Foi eleito vereador. Pertenceu, ainda, ao Rotary Clube de Campo Grande, à Academia Mato-Grossense de Letras e à Associação Comercial de Campo Grande.

Sempre se dedicou ao mundo das letras. Lançou, em 13 de outubro de 1971, o seu antológico livro ‘Camalotes e Guavirais’, que é obra referencial da literatura sul-mato-grossense. Fundou em 30 de outubro de 1971, na chácara de sua propriedade, de nome Gisele, a Academia de Letras e História de Campo Grande (posteriormente, com a criação do novo estado do MS – em 1978 – Academia Sul-Mato-Grossense de Letras). Esta fundação da Academia teve participação também de José Couto Vieira Pontes e Germano Barros de Sousa. Ulysses Serra faleceu no Rio de Janeiro, no dia 30 de julho de 1972, fato que o impediu de participar da instalação oficial da Academia, que aconteceu no dia 13 de outubro de 1972, em grande festa cultural em Campo Grande.

Música e arte

Expondo este mês na ASL pela Confraria Sociartista, Agnes Rodrigues completa 80 anos neste mês de junho. Artista Naif nascida em Campo Grande, continua a se expressar por meio da pintura com a mesma paixão e entusiasmo. Realizou inúmeras exposições individuais e coletivas desde a década de 1990 até hoje e suas obras continuam a encantar a todos com sua liberdade de expressão. Mesmo com conhecimento acadêmico, ela produz Arte Naif num processo pictórico da realidade individual, com uma visão livre de influência acadêmica. Através da intuição e emoção, ela constrói formas, espaços e cores que expressam suas vivências e seu imaginário. As imagens surgem de intenções, inquietações, dores e desafios, principalmente de lembranças vividas da construção e transformação da sua cidade.

Realizado em parceria pelas ASL e Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, o projeto Movimento Concerto, da UFMS, com sua vertente “Música Erudita e suas Fronteiras” terá a participação de Gabriel dos Santos. Músico, professor e acadêmico no curso de Música da UFMS, durante vários anos atuou como músico acompanhante nas noites de Campo Grande. Atualmente, dedica-se integralmente ao ensino de violão e música instrumental.

Outra apresentação será de Eduardo Martinelli Trio. O músico é atualmente o maestro da Orquestra Sinfônica de Campo Grande, onde já se apresentou em países como Estados Unidos, Itália, Coreia do Sul, Argentina, Suiça, Canadá, Trinidad y Tobago, Paraguai, Portugal, Bolívia e Uruguai.

Serviço: A Roda Acadêmica da ASL, ‘Ulysses Serra’, será hoje (27), às 19h30, com os projetos ‘Música Erudita e suas fronteiras, e ‘Arte na Academia’. O auditório da instituição fica na rua 14 de julho, 4653, altos do São Francisco. A entrada é franca.

Por Carolina Rampi

