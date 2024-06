Ator de “Piratas do Caribe” morre após ser atacado por tubarão

O ator de Piratas do Caribe, Tamayo Perry (49 anos), morreu após ter sido atacado por um tubarão enquanto surfava no Havaí, no domingo (23). A causa da morte foi confirmada pelos serviços de emergência de Honolulu.

Tamayo Perry atuou em Piratas do Caribe – Navegando em Águas Misteriosas, o quarto filme da franquia, em 2011. Perry surfava profissionalmente.

Piratas do Caribe

É uma franquia de filmes de aventura e fantasia produzida pela Disney, que segue as histórias do Capitão Jack Sparrow, interpretado por Johnny Depp, e suas aventuras pelos mares do Caribe. A franquia é conhecida por sua mistura de ação, comédia, efeitos visuais impressionantes e personagens carismáticos.

Com informações do SCC10

