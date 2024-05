O Boticário e Rise MKT promovem bate-papo entre mães e psicólogas para debater o curta “Tormenta”

Em parceria com o Boticário, a agência Rise MKT tem o prazer de anunciar um evento especial em comemoração ao Dia das Mães deste ano. Intitulado “Tormenta”, o evento consiste em um bate-papo que explora os altos e baixos emocionais da jornada materna durante a adolescência dos filhos. Se você ainda não assistiu ao curta, clique aqui.

O curta “Tormenta” é uma peça emocionante que captura a essência das experiências maternas durante essa fase crucial da vida de seus filhos. Para enriquecer ainda mais essa discussão, o evento contará com a participação de mães de adolescentes da ONG Maná do Céu, uma organização que tem se dedicado incansavelmente desde 2009 à luta contra a desigualdade e à transformação de vidas de crianças e adolescentes na periferia de Campo Grande, MS.

O bate-papo será facilitado pela psicóloga Laura Borges, especialista em Psicologia Clínica, com vasta experiência em atendimento individual e de casais, além de sua atuação como assistente técnica jurídica e palestrante. Com um foco particular no desenvolvimento das habilidades emocionais e na prevenção em saúde mental, Laura trará insights valiosos para ajudar as mães a navegarem pelas complexidades da adolescência de seus filhos.

Junte-se a nós para uma conversa enriquecedora sobre maternidade, adolescência e as nuances emocionais que permeiam essa jornada tão especial.

Sobre a Rise MKT:

A Rise MKT é uma agência de marketing comprometida em criar experiências memoráveis e impactantes para marcas e clientes. Com uma abordagem criativa e estratégica, a Rise MKT busca constantemente inovar e superar as expectativas, conectando marcas com seus públicos de maneira autêntica e significativa.

Sobre o Maná do Céu:

O Maná do Céu é uma Organização Não Governamental que trabalha desde 2009 para transformar vidas de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social na periferia de Campo Grande, MS. Acreditamos no poder da juventude para transformar a realidade e nos dedicamos a oferecer oportunidades de crescimento e desenvolvimento para as futuras gerações.

Serviço:

Bate-papo com mães de adolescentes Maná do Céu

Data: 9 de maio de 2024 – às 10h

Local: Maná do Céu – Rua Caraíba, 449 – Jardim Canguru – Campo Grande/MS

