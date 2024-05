Curta-metragem independente O Esquema estreia no MIS nesta segunda-feira

O Museu da Imagem e do Som (MIS), unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), em parceria com a Produtora DaviFilms, lança na próxima segunda-feira, dia 06 de maio de 2024, às 18h30, o curta-metragem: O Esquema.

O filme de ficção que conta a história de dois sócios donos de uma papelaria que se beneficiaram em um esquema de corrupção para desviar dinheiro público destinado à compra de produtos hospitalares para o combate à Covid-19. “O Esquema” foi escrito e dirigido por Davi Pierre, policial civil e cineasta que produz seus filmes de ficção nas horas de folga do serviço policial.

O curta-metragem foi realizado em parceria com alunos da Escola de Teatro Adote, sendo eles Matheus Lopez, Smaile Kruki, Eliza Montes, Renato Passos, Luan Ferreira e Hélio Barbieri. Os alunos também participaram da produção do filme: Hélio Barbieri ficou responsável pela direção de fotografia, Eliza Montes pela direção de arte e Luan Ferreira pela captação de áudio direto.

Além dos alunos da Escola Adote, o filme tem no seu time o experiente operador de câmera e captador de áudio direto Marcos Kão, que já trabalhou com o diretor Davi Pierre em mais de cinco filmes de ficção. A maquiadora Nathiele Rossini foi a responsável pela maquiagem artística dos atores do filme.

O curta-metragem foi realizado de forma independente, prática recorrente nos filmes do diretor Davi Pierre. “O Esquema” será lançado no dia 06 de maio no MIS (Museu de Imagem e Som), que fica no terceiro andar do Memorial da Cultura e da Cidadania, localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559.

O MIS tem capacidade para 70 pessoas, então quem tiver interesse de participar do lançamento entre em contado pelo número (67) 992564211 (whatsapp) para colocar o nome na lista de convidados e garantir a sua vaga.

Sobre o diretor Davi Pierre

Davi Pierre, 38 anos, casado e pai de dois filhos, policial há 15 anos, sendo sete anos policial militar e oito anos policial civil, atua nas horas de folga como músico, cantor, roteirista, diretor de cinema, ator e editor de vídeo.

Sua dedicação às artes iniciou junto com sua formação policial. “Uso a música e o cinema para manter a minha sanidade diante de tanto sofrimento que presencio nas ocorrências policiais” relatou.

Atualmente está produzindo o seu 6º filme de ficção e seu 2º longa metragem chamado “Sala Secreta”.

Acompanhe os projetos artísticos desse policial apaixonando por arte pelo Instagram https://www.instagram.com/davi.pierre/

Link no Youtube – https://www.youtube.com/channel/UCn5OWPTKGmFDvTLNhblZKHQ

