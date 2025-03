Moda no Campão: Oficinas gratuitas e desfile de marcas autorais movimentam o festival

A 3ª edição do Campão Cultural – Festival de Arte, Diversidade e Cidadania de 2025 levará conexão, energia e diversidade para a Capital a partir do dia 27 de março, com programação que ocupará diversos pontos da cidade com atividades, shows e oficinas. Como parte das atrações, o festival trará diversas oficinas ligadas a moda e design e desfile de marcas autorais de Mato Grosso do Sul.

‘Essa luta é nossa’ encabeça o tema desta edição, que promete trazer mais atividades em bairros mais afastados do centro. Serão três oficinas regionais (Oficina de Upcycling: Transformando Resíduos Têxteis em Moda Sustentável, Oficina de Upcycling para Moda Inclusiva e Oficina de Criação e Desenvolvimento de Coleção de Moda Inclusiva) e uma oficina nacional, ‘Têxteis e Moda: Capacitação Estratégica para Profissionais do Setor’, ministrada pela professora Débora Fontes, do Rio Grande do Norte.

A descentralização da cultura fica ainda mais em destaque com as oficinas sendo realizadas em bairros como Pioneiros e Moreninhas. Segundo a coordenadora da Moda para o Campão Cultural, Karla Velasco, o objetivo do Campão é estar presente em toda a cidade e levar cultura para regiões periféricas, para garantir que mais pessoas tenham acesso às atividades.

“Distribuir as oficinas e atrações artísticas no maior número de bairros possível permite atingir um público que, muitas vezes, está distante do centro e tem menos oportunidades de participação. Dessa forma, o evento se torna mais democrático e inclusivo, valorizando a diversidade cultural e fortalecendo a conexão entre a arte e a comunidade”, destacou em conversa com o jornal O Estado.

As oficinas serão voltadas tanto para quem se interessa pela moda quanto para profissionais da área, sendo uma oportunidade para se capacitarem em novas tendências. “Para pessoas que nunca tiveram contato com esse universo, as oficinas representam uma oportunidade de descoberta e aprendizado. Elas permitem que novos talentos sejam despertados, que habilidades sejam desenvolvidas e que a moda seja compreendida como um espaço acessível e possível para todos. Além disso, a moda pode ser uma ferramenta de transformação social, capacitando pessoas para novas oportunidades”, reforça Karla.

Aprendendizado

Um dos cursos será o ‘Têxteis e Moda: Capacitação Estratégica para Profissionais do Setor’, ministrada por Débora Fontes. O curso busca conectar conhecimento técnico com as demandas do mercado, proporcionando ferramentas essenciais para valorizar produtos e aprimorar a experiência do cliente, capacitando profissionais e empreendedores do setor de moda na escolha e aplicação assertiva de tecidos.

Referência no segmento têxtil e de moda, a estilista e especialista Débora Fontes possui mais de 15 anos de experiência na indústria. Sua trajetória inclui atuações como consultora, docente e coordenadora de projetos inovadores em instituições como UFRN, SENAI-RN e SEBRAE.

Em 2019, Débora lançou o projeto Têxteis e Moda, fruto de sua vivência acadêmica e profissional. A iniciativa visa capacitar estudantes e profissionais em diferentes elos da cadeia de vestuário, abordando a seleção de materiais têxteis com foco na funcionalidade, estética e desempenho.

“Percebia nas instituições o quanto o conhecimento técnico passado aos alunos não se conectava com as demandas práticas da realizada da criação de vestuário. Isso criava associações, como as que a gente vê na mídia, entre composição têxtil e comportamentos ou características dos artigos confeccionados que nos distanciam do verdadeiro conhecimento sobre materiais e suas possibilidades”, explica a ministrante.

No curso, Débora mostrará aos participantes, desde o início de um material, como agrupamentos de moléculas para formação de fibras, acabamento, caimento, estética e durabilidade. “Também falo sobre como os Tecidos estão presentes na nossa vida e se entrelaçam com a história da humanidade”.

A proposta do curso é transformar o processo de venda em uma experiência educativa e diferenciada, permitindo que profissionais ofereçam um atendimento mais qualificado e seguro. Isso reduz objeções de compra, eleva a percepção de valor do produto e fortalece a conexão com o público-alvo. Ele é voltado para estudantes, estilistas, consultores de imagem e estilo, designers de moda, modelistas, costureiras, bordadeiras e outros profissionais do setor a partir dos 15 anos. O curso será ministrado de 31 de março a 4 de abril, das 18h às 22h, no Senac Hub, de forma gratuita.

Desfile

Outro ponto da moda no Campão Cultural será o desfile das marcas autorais de Mato Grosso do Sul. No dia 05 de abril, às 19h, a Praça do Rádio se transformará em uma grande passarela, onde estilistas selecionados por edital público apresentarão suas criações autorais em um espetáculo de moda que exalta a identidade cultural do Mato Grosso do Sul.

A moda autoral se diferencia da indústria tradicional ao valorizar a pluralidade, a inclusão e a expressão artística. No desfile, a diversidade será destaque, com modelos de diferentes corpos, idades e gêneros, reforçando o compromisso da moda independente com a representatividade.

O evento contará com a participação de talentosos estilistas e marcas sul-mato-grossenses que traduzem a riqueza cultural do estado em suas criações: Budke Ateliê, Raízes Ancestrais, Ajubero Ateliê, Ayele Tissu, Lobo Crochê, Fran Comparin, FNK, Arte Nativa, LidyLo, C4 Bordados e Criações.

A expectativa está alta! O desfile sempre é o ponto alto da participação da moda nos festivais. Teremos 20 modelos, buscando a maior diversidade possível, representando diferentes etnias, gêneros (incluindo pessoas sem identidade de gênero) e corpos”, enfatiza Karla. “A moda autoral vem ganhando espaço, não somente nos Festivais do Estado, mas dentro dos editais de fomento também. Este ano, vários projetos voltados à moda autoral serão executados. Além disso, temos marcas aqui do Estado participando em grandes eventos nacionais como a Brasil Eco Fashion e a Febratextil em São Paulo”, finaliza.

Confira as oficinas:

Oficina de Upcycling: Transformando Resíduos Têxteis em Moda Sustentável: A proposta é transformar resíduos têxteis em novas peças, reduzindo o desperdício e incentivando o consumo consciente. A oficina será conduzida por Juliana Mazarim, criadora do Ateliê Sutis, que desenvolve seu trabalho com foco na economia circular e no reaproveitamento de materiais.

A oficina é voltada para pessoas com conhecimento básico de corte e costura, que saibam operar uma máquina reta. O evento também é ideal para artesãos, profissionais da moda que desejam diversificar seus produtos, empreendedores e pessoas criativas interessadas em aprender novas técnicas sustentáveis.

Data da oficina: 31/03/25 a 04/04/25

Horário: 18h às 22h

Local: Rua Palmacia, 702. Moreninha II.

Investimento: Gratuito

Vagas: 20

Oficina de Upcycling para Moda Inclusiva: A moda inclusiva e sustentável ganha destaque na Oficina Upcycling para Moda Inclusiva, conduzida por Eduardo Alves. O objetivo é despertar o olhar dos participantes para um novo conceito de moda, que valoriza a diversidade dos corpos e a acessibilidade, ao mesmo tempo em que promove a sustentabilidade por meio da reutilização de materiais.

Voltada para pessoas interessadas em moda, sustentabilidade, diversidade e inclusão. Entre os participantes esperados estão estudantes e profissionais de moda e design, pessoas engajadas no consumo consciente, organizações que trabalham com inclusão social e acessibilidade, além de qualquer pessoa interessada em aprender técnicas de upcycling e customização. A atividade é aberta para jovens e adultos a partir de 16 anos.

Data da oficina: 31/03/25 a 04/04/25

Horário: 13h às 17h

Local: APAE – Av. Joana D’arc, 1450. Pioneiros.

Investimento: Gratuito

Vagas: 20

Oficina de Criação e Desenvolvimento de Coleção de Moda Inclusiva: A Oficina de Criação e Desenvolvimento de Coleção de Moda Inclusiva chega para ampliar o olhar sobre a diversidade e representatividade na moda. Conduzida por Luane Sales, profissional com vasta experiência na área, a oficina propõe um mergulho no universo da moda inclusiva, discutindo conceitos, inspirações e técnicas para criar peças que atendam a diferentes corpos e necessidades. O objetivo é repensar padrões estéticos, promovendo inclusão e valorizando a individualidade e a expressão de cada pessoa.

Destinada a estudantes e profissionais de moda, pessoas com deficiência e entusiastas do setor que desejam promover a inclusão e representatividade na indústria. A atividade é voltada para pessoas a partir de 16 anos.

Data da oficina: 31/03/25 a 04/04/25

Horário: 7h às 11h

Local: Escola Alinhavo – Rua dos Barbosas, 828. Amambaí

Investimento: Gratuito

Vagas: 20