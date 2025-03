Parque Ecológico Rio Formoso é o primeiro atrativo turístico “lixo zero” do Brasil

A certificação vai ao encontro da meta do Estado em ser reconhecido como território Carbono Neutro

O Parque Ecológico Rio Formoso, localizado em Bonito, é o primeiro atrativo turístico a receber a Certificação do Instituto Lixo Zero Brasil. Com o comprometimento de toda sua equipe, e a conscientização de todos os turistas, parceiros e fornecedores, deram um passo importante, através de boas práticas de sustentabilidade, se tornando uma grande referência no quesito gestão de resíduos sólidos, onde mais de 90% do lixo gerado é devidamente controlado, tratado e separado para reciclagem e compostagem. A certificação vai ao encontro da meta do Estado de Mato Grosso do Sul em ser reconhecido internacionalmente como território Carbono Neutro.

Distante 7 km do centro de Bonito, o Parque oferece ao público diversas atividades ao ar livre, proporcionando uma experiência incrível em contato com a natureza. Por diversas vezes recebeu o prêmio Travellers Choice do Trip Advisor, que os coloca entre os 10 melhores do mundo, considerando a opinião de quem realmente os visitou. O empreendimento também faz parte do seleto grupo que possui o Certificado da ABNT NBR ISO 21101, Norma Internacional de Gestão da Segurança em Ecoturismo e Turismo de Aventura!

O empresário Bruno Leite, atual gestor do atrativo, comemora a conquista: “a certificação do lixo zero é um marco que nos enche de orgulho e nos impulsiona a seguir em frente, além de reforçar nosso compromisso com a preservação ambiental e um turismo mais sustentável, realizado desde 2001, quando nossa Vó, Eza Jacques Monteiro Leite, decidiu transformar a fazenda da família em atração turística para que mais pessoas pudessem conhecer esse lugar tão especial”.

Bruno Leite realça ainda que sendo um passeio de ecoturismo, o Parque Ecológico Rio Formoso busca em cada ação minimizar os impactos ambientais, proteger a rica biodiversidade que o cerca e inspirar os visitantes e parceiros a adotarem práticas mais sustentáveis em suas vidas. O envolvimento da comunidade pelo zelo do bioma é uma das premissas do empreendimento.

O gestor reforça que o Rio Formoso é um rio de classe especial e que, impedindo que os resíduos mal descartados cheguem aos córregos e impacte o rio, estamos garantindo que as próximas gerações possam dispor das mesmas condições ambientais que usufruímos hoje. Ressalta também a importância da compostagem, prática responsável pelo lixo orgânico virar adubo, para o reflorestamento da região: “com a destinação correta, apenas 8% do lixo gerado são destinados ao aterro”.

Para o secretário-executivo de Meio Ambiente do Estado, Artur Falcette, a Certificação Lixo Zero é resultado de um trabalho muito bem elaborado: “o impacto é muito positivo não só no controle desses resíduos, reduzindo riscos de contaminação, mas na qualidade do atrativo e na agenda de meio ambiente do Estado”, destacou.