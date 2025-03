Márcio de Camillo homenageia Geraldo Roca em show em Dourados com lançamento de disco

Considerado uma das maiores influências da música regional de Mato Grosso do Sul, o álbum “Márcio De Camillo Canta Geraldo Roca”, gravado ao vivo, já está disponível nas plataformas de streaming como homenagem ao icônico compositor brasileiro. No dia 5 de abril, Márcio se apresenta em Dourados–MS com o espetáculo ‘Do Litoral Central do Brasil: Márcio De Camillo Canta Geraldo Roca’, dirigido por Luiz André Cherubini para comemorar o lançamento do disco. A apresentação celebra o legado de Roca, 10 anos após sua morte.

O CD “Márcio De Camillo Canta Geraldo Roca” inclui músicas do espetáculo “Do Litoral ao Central do Brasil”, cujas apresentações foram gravadas ao vivo. Os músicos envolvidos possuem vasta experiência: Thiago Sormani, com mais de 30 anos de carreira, toca sopros, teclados e vocal; Nath Calan, percussionista e baterista, integra orquestras e colabora com artistas em São Paulo; e Denise Ferrari, violinista formada na Alemanha, traz sua experiência internacional.

Os arranjos do espetáculo foram desenvolvidos colaborativamente. Desde o início, os músicos trabalharam na adaptação do repertório de Geraldo Roca, com foco em manter a essência da obra, enquanto incorporavam o estilo do grupo. O objetivo foi proporcionar um tratamento sonoro adequado à complexidade da música de Roca.

O espetáculo será apresentado no dia 5 de abril (sábado), às 20h, no Cineauditório Wilson Biasoto, localizado na Unidade 1 da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados). A entrada é gratuita.

Eterno Geraldo Roca

Geraldo Roca, autor da famosa “Trem do Pantanal”, em parceria com Paulo Simões, foi uma figura singular na música brasileira. Apesar de uma produção discográfica reduzida, sua obra é profunda e marcante, com composições que transitam entre polcas, rocks, chamamés, guarânias e baladas. Considerado “maldito” por seus pares e chamado de “Príncipe” por Arrigo Barnabé, Roca deixou um legado de voz potente e letras inspiradas. Márcio de Camillo, amigo e admirador do cantor, junto ao diretor Luiz André Cherubini, selecionaram um repertório que homenageia com suas músicas foram interpretadas por diversos artistas ao longo dos anos.

Márcio de Camillo, amigo e parceiro de palco de Geraldo Roca, presta uma homenagem ao compositor com um álbum que revela suas influências musicais e convida à reflexão sobre as raízes do Brasil. A obra de Roca, frequentemente voltada para o interior do país, em especial o Pantanal, é trazida por Márcio de Camillo de uma forma que abre uma janela para o mundo, refletindo a vastidão e a riqueza musical do Brasil central. Em entrevista ao Jornal O Estado, Márcio destaca que muitas outras homenagens à Roca ainda devem surgir, afirmando que o compositor merece ser amplamente reverenciado por sua contribuição à música brasileira.

“Acredito que muitas homenagens ainda devem surgir. Geraldo Roca, o maior representante do folk brasileiro, soube fazer uma síntese da música de fronteira do Mato Grosso do Sul com países como Paraguai, Argentina, Bolívia e até Peru. Por isso, faço essa homenagem, pois a obra de Roca, assim como a geração que ele representa, influenciou profundamente minha formação musical. Esta é, sem dúvida, uma homenagem a um mestre, a um professor”, revela Márcio.

O cantor explica também que em seu álbum existe uma forte influência de sua formação musical ligada à música folclórica da fronteira do Mato Grosso do Sul. Com uma pegada folk em seu violão e sua conexão com artistas como Geraldo Roca, Almir Sater e Paulo Simões.

“A viola, que é um instrumento popular no Mato Grosso do Sul, faz parte da minha formação musical desde a adolescência. Ao contemplar o estilo desses artistas, coloco um pouco da minha personalidade na obra deles, fazendo uma releitura da música de Roca”.

Márcio mistura sua identidade musical à obra de Roca, incorporando elementos do folk americano e europeu com a música caipira. A escolha pela viola também é uma homenagem a esses mestres.

Dos estúdios para a Plateia

No projeto que homenageia o músico Geraldo Roca, o foco aborda sobre a profundidade poética e as sutilezas harmônicas que marcaram sua obra. A ideia surgiu a partir de uma provocação do diretor Luiz André, que, após se encantar com a música “Afeto que se encerra”, uma das últimas composições de Roca em parceria com Rodrigo Sater, sugeriu a criação de um espetáculo em sua homenagem.

O vínculo pessoal entre os dois, que foram vizinhos, em Campo Grande, influenciou diretamente a intimidade com as canções inéditas de Roca, e permitiu uma visão única sobre seu trabalho. O projeto busca destacar a poesia imagética de suas composições. Assim, mais do que somente celebrar suas melodias, o espetáculo revela o músico também como um grande poeta, cujas letras profundas continuam a inspirar e emocionar.

“Foi nesse contexto que Luiz André me desafiou: ‘Você tem que fazer um espetáculo em homenagem ao Geraldo Roca’. Como a gente se visitava bastante e tinha uma relação muito próxima, pude conhecer muitas canções inéditas de Geraldo Roca e trocávamos ideias musicais frequentemente. Com isso em mente, o objetivo do projeto foi mostrar um Geraldo Roca poeta. Quis manter, com respeito, os dedilhados do violão de Roca, com suas cordas de aço, trazendo minha interpretação pessoal”, destaca Márcio.

A gravação ao vivo do álbum ocorreu no Teatro do Glauce Rocha, em Campo Grande, com a presença de um público que admirava a obra de Geraldo Roca. A performance buscou transmitir a emoção do momento e destacar a importância da obra do compositor. A colaboração com os músicos foi fundamental para garantir uma interpretação fiel da sua música.

“Eu acho que uma gravação ao vivo é mais emocionante do que uma gravação de estúdio, porque o estúdio é um ambiente controlado. E isso é interessante, porque estamos lidando com uma emoção muito viva, com uma troca intensa entre a plateia e o artista. É realmente um momento carregado de emoção”, detalha o cantor.

O show em Dourados tem como principal objetivo apresentar ao público local a obra de Geraldo Roca, um artista que ainda não é amplamente conhecido no Estado. Dez anos após sua partida, a homenagem busca espalhar e valorizar seu legado, destacando, por exemplo, sua parceria na composição do “Trem do Pantanal”, um ícone musical da região.

“Dourados é uma cidade com muitos músicos que eu admiro e uma cena musical muito interessante. Então, com certeza, será algo muito especial, pois vamos divulgar amplamente a obra desse grande compositor brasileiro. O objetivo é espalhar a sua música e colocar luz no trabalho desse artista extraordinário”, finaliza o músico.

O espetáculo, que já passou por São Paulo e Campo Grande, chega a Dourados, cidade com uma cena musical vibrante e um público universitário interessado em conhecer suas raízes sul-mato-grossenses. A preparação do show busca criar uma conexão genuína com a cidade, oferecendo uma homenagem ao talento e à história de Roca.

Serviço: O espetáculo será apresentado no dia 5 de abril (sábado), às 20h, no Cineauditório Wilson Biasoto, localizado na Unidade 1 da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados). A entrada é gratuita. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Dourados, por meio da Secretaria de Cultura, da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) e da Secretaria de Cultura do Estado do MS. Além do show, também será celebrado o lançamento do álbum ao vivo, que já está disponível em todas as plataformas digitais.

