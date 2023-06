MIS promove exibição gratuita do filme “Mato Seco em Chamas” em parceria com a UFMS

O Museu da Imagem e do Som (MIS), unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), juntamente com o curso de Audiovisual da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), está preparando um evento imperdível para os amantes do cinema. Na próxima quarta-feira, dia 21 de junho, às 18h, será realizada a exibição do filme nacional “Mato Seco em Chamas”, dirigido por Adirley Queirós e Joana Pimenta. A entrada é gratuita.

A iniciativa faz parte do II Ciclo de Cinema Brasileiro Contemporâneo, um projeto voltado para acadêmicos, cinéfilos e todas as pessoas interessadas em cinema. O evento contará com a presença especial de Nathália Tereza, uma das diretoras e roteiristas do filme, que participará de um debate após a exibição.

Após um período de realização virtual devido à pandemia, o Ciclo de Cinema Brasileiro Contemporâneo retorna ao formato presencial, proporcionando ao público a oportunidade de apreciar importantes obras cinematográficas e interagir com atores, diretores e produtores. Os professores Vitor Zan e Júlio Bezerra, responsáveis pela curadoria do projeto, mediarão as discussões.

O filme “Mato Seco em Chamas” retrata os acontecimentos de 2013, quando a Polícia Militar do Distrito Federal deflagrou uma grande operação contra o tráfico de drogas na periferia de Ceilândia, resultando na desarticulação de várias redes ilegais e na prisão de dezesseis homens. O documentário acompanha a operação e seus desdobramentos, revelando os impactos dessa ação policial na comunidade.

A exibição acontecerá no Museu da Imagem e do Som de Mato Grosso do Sul, localizado no 3º andar do endereço Av. Fernando Correa da Costa, 559. É uma oportunidade única para os espectadores mergulharem na riqueza cinematográfica brasileira e se envolverem em discussões relevantes sobre a produção audiovisual contemporânea.

O II Ciclo de Cinema Brasileiro Contemporâneo tem sido um sucesso, e essa será a última exibição deste semestre. Portanto, não perca a chance de participar desse evento cultural enriquecedor. Anote na agenda: dia 21 de junho de 2023, às 18h, reserve esse momento para desfrutar de uma experiência cinematográfica marcante. A entrada é gratuita, e sua presença é muito bem-vinda!

