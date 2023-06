Adolescente é morta a tiros dentro de escola no interior do PR

Uma adolescente de 15 anos, morreu e outro aluno ficou gravemente ferido com um disparo na cabeça durante um ataque a tiros realizado na manhãde hoje (19), no colégio estadual Helena Kolody, no município de Cambé, região norte do Paraná. Segundo a polícia, o atirador foi preso.

Conforme informações do site TN Online, os tiros foram ouvidos por volta das 9h30. De acordo com informações da polícia, o responsável pelo ataque foi um ex-aluno da instituição, de 21 anos, que chegou na escola relatando que precisava de uma cópia do histórico escolar.

Segundo testemunhas, um aluno foi encaminhado ao hospital em estado grave após ser atingindo com um tiro na cabeça. Moradores ao lado do colégio, relataram ao jornal que alunos desesperados, fugiram do colégio pulando os muros e gritando pela rua.

Policiais Militares, inclusive utilizaram helicópteros, Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local socorrendo as vítimas.

