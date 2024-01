MIS exibe “Shin Godzilla” nesta quinta-feira

O Museu da Imagem e do Som (MIS), unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), continua sua parceria bem-sucedida com o coletivo de cinema A Boca Filmes, trazendo mais uma edição do cineclube “Andarilhos de Tóquio”. Na próxima quinta-feira, 28 de setembro de 2023, às 19h, os amantes da sétima arte terão a oportunidade de assistir ao filme “Shin Godzilla” (2016), dirigido por Hideaki Anno e Shinji Higujchi, uma produção cativante que atrai especialmente acadêmicos, cinéfilos e entusiastas do tema. A entrada para a exibição é gratuita.

O coletivo A Boca Filmes é composto por ex-estudantes do curso de graduação em Audiovisual da UFMS. Desde sua criação em 2022, o coletivo vem marcando sua presença na cidade de Campo Grande, produzindo uma série de eventos culturais, ciclos de cineclubes temáticos e projetos de ensino. Essa parceria com o MIS representa um ponto alto para a promoção da cultura cinematográfica na região, sendo esta já a terceira colaboração entre as partes.

O filme “Shin Godzilla” narra um acidente desconhecido que ocorre na Aqua-Line da Baía de Tóquio, levando à convocação de um gabinete de emergência. Subitamente, uma criatura gigante emerge, deixando um rastro de destruição cidade após cidade e avançando em direção a Tóquio.

Serviço

Exibição do filme: “Shin Godzilla” (120 min/gênero ação e ficção científica), entrada gratuita.

Data: 28 de setembro de 2023, às 19h

Local: Museu da Imagem e do Som de MS, Av. Fernando Correa da Costa, 559, 3º andar.

Com informações da Fundação da Cultura