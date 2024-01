Livro ‘Amigas de Negócios’ traz histórias de mulheres no cenário político, educacional e empresarial de MS

O projeto literário ‘Amigas de Negócio’ lança no dia 29 de setembro, na Assembleia Legislativa de Mato

Grosso do Sul (ALEMS), o terceiro volume de sua coletânea de histórias biográficas. A série ganhou

notoriedade por retratar, de forma direta, a vida de personalidades ilustres do cenário regional,

detalhando todas as dificuldades que foram enfrentadas, superações e conquistas alcançadas ao longo de

suas respectivas trajetórias.

Nesta edição, estão presentes as histórias da ex-secretária municipal de Educação de Campo Grande,

Alelis Gomes; da ex-secretária estadual de Educação, Maria Cecília da Motta; da delegada de Polícia

Civil, Rosely Molina; da empresária e educadora Francisca Viana; da ex-deputada federal Bia Cavassa e

da ex-vereadora de Campo Grande, Cida Amaral; entre outras mulheres de sucesso (veja a lista completa

ao final do texto).

“O leitor vai saber como uma servidora conseguiu chegar ao cargo de secretária de Educação, como uma

professora construiu uma das mais importantes escolas de Campo Grande e como uma mulher se tornou

deputada federal, entre outras histórias de sucesso”, destacou Noêmia Frazão, a organizadora do livro e

que também tem a sua própria história escrita nesta edição.

Ainda segundo ela, a coletânea ‘Amigas de Negócio’ já é a maior série biográfica de Mato Grosso do Sul.

“Com o lançamento dessa terceira edição, temos uma coleção de livros que trazem histórias de vida reais,

de mulheres de verdade, empoderadas, e que conseguiram através de muita luta, muito sacrifício, vencer as

adversidades e chegar ao topo máximo de suas carreiras. E os livros vêm para deixar esses legados

registrados”.

Ao todo, o livro reúne 20 mulheres que narram suas vidas detalhadamente através de textos escritos em

primeira pessoa, proporcionando mais intimidade com o leitor e a fácil compreensão. O projeto contou

com uma equipe de profissionais capacitados, com jornalistas, revisores e diagramadora que se dedicaram

durante sete meses para que o livro impresso ficasse impecável.

Confira a lista das mulheres que fazem parte do terceiro volume da série biográfica Mulheres de Negócio:

Albi de Urrutia Abdalla, Alelis Izabel de Oliveira Gomes, Alessandra Ribas de Araújo, Ana Leonilda Lo Pinto, Beatriz Rosalia Ribeiro Cavassa de Oliveira, Claudia Cristiane de Souza Comparim, Erika Ramos Rossi de Moraes, Francisca Viana da Silva, Gracita Hortência dos Santos Barbosa, Iacita Terezinha Rodrigues de Azamor Pionti, Katira de Carli, Lilian Olívia Aparecida Fernandes, Lívia Del Ciampo, Maria Aparecida de Oliveira do Amaral, Maria Antônioa Rodrigues, Maria Cecília Amendola da Motta, Maristela França, Noêmia Ana Frazão, Regina de Fátima Freitas Carvalho Ferro, Rosely Aparecida Molina.

Lançamento do livro Amigas de Negócio – 3ª Volume:

Quando: 29/09 – 8h

Local: Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul – Avenida Desembargador José Nunes da Cunha,

bairro Parque dos Poderes

Entrada: Gratuita