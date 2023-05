MIS abre exposição “Mato Grosso do Sul da Imagem e do Som” neste sábado

O MIS (Museu da Imagem e do Som), em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar de MS/Centro de Proteção Ambiental, a ONG Mulheres em Ação no Pantanal e a Wetlands Internacional Brasil (MUPAN), e com o apoio do Instituto do Delta do Salobra, apresenta a exposição “Mato Grosso do Sul da Imagem e do Som” na 21ª Semana Nacional de Museus. A mostra ocorrerá de 20 a 31 de maio de 2023, com entrada gratuita.

A exposição faz parte da Semana Brasileira de Museus, que acontece anualmente em todo o Brasil, e tem como objetivo apoiar três dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas: Saúde e Bem-Estar Global, Ação Climática e Vida na Terra.

A mostra apresentará uma seleção de imagens e sons que retratam as riquezas culturais e naturais de Mato Grosso do Sul. Os visitantes poderão apreciar fotografias, registros audiovisuais e elementos interativos que proporcionarão uma imersão na beleza e singularidade dessa região brasileira. A exposição também contará com atividades educativas e palestras, visando conscientizar o público sobre a importância da preservação ambiental e da adoção de práticas sustentáveis.

A ideia é proporcionar uma visão dos artistas locais sobre o Pantanal, um dos maiores biomas do planeta. Através da linguagem cinematográfica, discos, composições musicais, vídeos e fotografias, os visitantes terão a oportunidade de explorar diferentes perspectivas sobre essa região.

No âmbito do cinema, destaca-se a exibição do documentário “Planuras” (2014), dirigido por Maurício Copetti. O filme retrata a paisagem do Pantanal e sua composição, abordando o humor climático, os sons, as cores, a cosmologia e as pessoas que fazem parte desse ecossistema. Quanto à música, o museu reuniu itens de seu acervo que abordam temáticas relacionadas ao meio ambiente, à destruição causada pela humanidade e à importância da preservação.

A exposição busca ainda trazer à luz o recente problema das queimadas que assolou o Pantanal principalmente em 2020. Para tanto, a mostra conta com as fotografias e registros em vídeo do Centro de Proteção Ambiental, material dos Bombeiros/Brigadistas que combateram o incêndio, bem como o trabalho desenvolvido pela iniciativa AquaREla Pantanal, o qual a ONG Mulheres em Ação no Pantanal (MUPAN) e a Wetlands Internacional Brasil, e outros parceiros são responsáveis. A iniciativa tem a participação ddas comunidades para a produção de mudas e plantios em áreas de restauração do Pantanal.

“Enquanto criávamos a exposição, ficou evidente para nós que não poderíamos falar do Pantanal sem falar dos problemas recentes de queimadas e das ações de recuperação do Pantanal”, afirma Susana Barbosa uma das curadoras da mostra.

A exposição vai de 20 a 31 de maio de 2023. Haverá um coquetel na abertura, no dia 20 de maio, às 15h. A visitação é gratuita e ficará aberta à visitação de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30, e aos sábados, das 8h às 17h. Podem ser agendadas visitas de escolas e grupos com atividades educativas e mediação pelo número (67) 3316-9178.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.