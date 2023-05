Florianópolis se torna o epicentro multicultural do artesanato na 9ª Feincartes com atrações sul-mato-grossenses

Entre os dias 20 e 28 de maio, Florianópolis se transformará em uma verdadeira vitrine do artesanato com a realização da 9ª Feincartes (Feira Internacional de Artesanato e Decoração). O evento reunirá mais de 230 expositores de 17 estados brasileiros e 17 países, com uma destacada participação dos artesãos de Mato Grosso do Sul, promovendo um verdadeiro intercâmbio cultural.

A Feincartes, segundo a diretora Maria Mathias, oferece ao público a oportunidade de conhecer as manifestações artesanais de diferentes povos, bem como adquirir peças únicas que expressam a diversidade cultural e as tradições dos estados brasileiros e de outros países. Além disso, o evento também impulsiona a geração de negócios entre artesãos e lojistas.

Nesta edição, a Feincartes traz diversas novidades, incluindo parcerias diretas com os estados por meio de suas Secretarias, o que permitiu a participação de muitos artesãos no evento. “Todos os profissionais passaram por uma curadoria e muitos deles irão apresentar seus trabalhos pela primeira vez no sul do Brasil, como é o caso da Paraíba, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Piauí”, destaca Mathias.

A lista de participantes inclui expositores e produtos típicos de países como África do Sul, Argentina, Colômbia, Egito, Índia, Indonésia, Marrocos, Peru, Quênia, Rússia, Senegal, Tailândia, Tunísia e Turquia, entre outros.

Mato Grosso do Sul terá uma participação expressiva na 9ª Feincartes, com a presença de quatro associações de artesanato, representando 150 artesãos, além de dois artesãos individuais. Serão disponibilizadas 5 mil peças para comercialização durante os dias da feira. Katienka Klain, gerente de atividades artesanais da Fundação de Cultura do Estado de Mato Grosso do Sul, destaca: “A Feincartes será uma experiência única para o estado no sul do país. Mato Grosso do Sul já tem tradição em participar de feiras no Sudeste e Nordeste, mas agora surge a necessidade de abrir novos mercados. A FCMS adquiriu um estande em feiras renomadas na região sul”.

A 9ª Feincartes promete encantar o público com sua diversidade cultural e artesanal, oferecendo uma oportunidade única de apreciar e adquirir peças exclusivas vindas de diferentes partes do Brasil e do mundo. A cidade de Florianópolis se tornará um ponto de encontro multicultural, onde o artesanato se transforma em uma linguagem universal de expressão e criatividade.