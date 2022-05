Em casa, Sesi Franca sai na frente do Flamengo na decisão do NBB

Por: Fábio Massalli

O Sesi Franca saiu na frente do Flamengo na final da edição 2021/2022 do Novo Basquete Brasil (NBB). Neste sábado (28), os paulistas venceram o primeiro jogo da decisão por 85 a 79 no ginásio Pedrocão, em Franca (SP).

O pivô Lucas Mariano e o ala-pivô Lucas Dias, ambos do Franca, anotaram 20 pontos e foram os cestinhas da partida. Com sete rebotes, Lucas Dias foi eleito o melhor jogador em quadra. O ala-armador Georginho, também da equipe paulista, fez 17 pontos e distribuiu cinco assistências. Do lado rubro-negro, os destaques foram o ala-armador Luke Martínez e o armador Yago, ambos com 15 pontos.

As equipes se reencontram nesta quinta-feira (2), às 19h15 (horário de Brasília), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, que também receberá o jogo três do confronto, no próximo sábado (4), às 16h10. Caso necessário, o Pedrocão será palco da quarta partida, no dia 9, às 19h, e da quinta, às 16h10, dois dias depois.

Maior campeão do basquete masculino, o Franca busca o título brasileiro pela 12ª vez, sendo o primeiro na era NBB (iniciada em 2008). Os paulistas não ganham um campeonato nacional desde 1999 e precisam de mais duas vitórias no confronto para encerrar o jejum. O Flamengo, por sua vez, é o segundo com mais títulos, tendo oito taças (sete no NBB). O Rubro-Negro ganhou as duas últimas edições do torneio. Para levar o tri, tem que levar a melhor em três dos próximos quatro jogos da série decisiva.

A eficiência do Franca fez a diferença na primeira metade da partida. Os paulistas lideraram o placar na maior parte do tempo, ficando atrás somente entre os minutos dois e três do segundo período, quando o Flamengo passou à frente por dois pontos. Os anfitriões foram mais precisos nos arremessos, especialmente de dois pontos, com 64% de acerto em 14 tentativas. Em 23 bolas, os cariocas tiveram apenas 47% de aproveitamento. Não à toa, o time da casa foi para o intervalo ganhando por 41 a 32.

O terceiro período foi o mais disputado da partida, com Franca abrindo 14 pontos e o Flamengo buscando o empate a um minuto do fim da parcial, liderado pelas bolas de três de Martínez. Nos segundos finais, os paulistas encaixaram dois contra-ataques e retomaram o controle do jogo. Os cariocas ganharam o quarto por 26 a 24, mas pouco impactando a vantagem dos anfitriões, ainda em sete pontos.

Os dez minutos finais foram de domínio total do Franca, com uma eficiência que chegou a quase 70% nas bolas de três pontos (terminou em 50%). Os paulistas abriram 16 pontos de frente, os cariocas reagiram e encurtaram a diferença para seis pontos, mas a vitória ficou mesmo com os anfitriões, para festa da torcida no Pedrocão.

AGÊNCIA BRASIL