10ª FLIB reúne Daniel Munduruku e Oscar Nakasato homenageando a memória literária

Feira homenageia Lygia Fagundes Telles e Luciano Serafim destacando nomes da literatura contemporânea

A 10ª edição da Feira Literária de Bonito consolida-se como um dos principais encontros literários do estado ao reforçar o tema “Literatura: histórias de nossas memórias”. Prevista para acontecer entre 07 e 12 de julho, em Bonito (MS), a feira amplia seu compromisso com a formação de leitores, a bibliodiversidade e o incentivo à produção literária regional e nacional.

Para o Jornal O Estado, a curadora Maria Adélia Menegazzo, o evento deste ano busca aprofundar o diálogo entre memória, identidade e criação literária.

“A FLIB traz uma programação mais ampla e diversa, com maior participação de autores e autoras de Mato Grosso do Sul e de outras regiões do país, ampliando o diálogo com diferentes linguagens e públicos. A 10ª edição terá um número maior de autores e autoras sul-mato-grossenses e de outros estados brasileiros.

É uma edição que reforça a literatura como espaço de encontro e valorização da produção regional”, conta a curadora com exclusividade.

A programação reúne nomes como Kaio Ramos, Jucélia Silva, Jusley Sousa, Jade Ribeiro, Miguela Moura, Mariana Salomão Carrara, Ana Martins Marques, Daniel Munduruku, Leonardo Piana, Sergio Vaz e Oscar Nakasato, entre outros. Também estão previstas oficinas formativas voltadas a mediadores de leitura, editores e debates sobre literatura feminina sul-mato-grossense e literatura indígena infantil, ampliando o alcance formativo do evento.

Outro destaque é a “Dedo de Prosa”, que deve reunir cerca de 40 autores e autoras de Mato Grosso do Sul em conversas e rodas de diálogo com coletivos literários, clubes de leitura e intelectuais negros e negras. A iniciativa reforça a proposta da feira de criar espaços de escuta e circulação de diferentes vozes literárias, fortalecendo o cenário cultural do Estado.

Voltada também ao público infantil e às famílias, a feira ocupará a Praça da Liberdade com atividades lúdicas como contação de histórias, teatro de mamulengo, espetáculos musicais e intervenções artísticas. O evento ainda prevê homenagens à escritora Lygia Fagundes Telles e ao editor Luciano Serafim, além de anunciar novas atrações musicais e teatrais no lançamento oficial, marcado para 4 de maio em Bonito.

Além disso, o músico e compositor Jorge Vercillo foi anunciado como uma das atrações da 10ª edição da FLIB.Com mais de três décadas de carreira, Jorge Vercillo é reconhecido por suas músicas românticas e por composições que integram trilhas de novelas. O artista já conquistou dois prêmios Grammy Latino e acumula milhões de discos vendidos ao longo da carreira.

Organização

A iniciativa será organizada em seis núcleos temáticos, que vão orientar atividades como palestras, debates, mesas de discussão, entrevistas e oficinas de criação e formação. A edição comemorativa também terá duração ampliada para seis dias, com o objetivo de fortalecer o alcance do evento e valorizar a produção literária e cultural da região.

“A 10ª FLIB foi pensada como uma edição especial, que retoma temas já trabalhados ao longo da sua trajetória e os organiza em núcleos para dar ainda mais profundidade à programação. Teremos seis dias de evento, ampliando o espaço para debates, oficinas e encontros, sempre com foco na literatura e na cultura regional. Outras novidades serão divulgadas a partir do lançamento oficial, no dia 4 de maio, em Bonito”, afirmou o produtor Vinicius Domingues Násaro para a reportagem.

A Flib é organizada pelo Instituto Ìmòlé e conta com apoio do Ministério da Cultura e do Governo de Mato Grosso do Sul. Desde agosto de 2025, o evento passou a fazer parte do Calendário Oficial de Eventos do Estado, após a publicação de decreto estadual.

Idealizador da feira, Carlos Porto destacou, ao fim da última edição, a importância de manter o perfil do evento. “O maior desafio é manter a feira com conceito, programação diversa e aberta à comunidade. Este ano tivemos nove cidades da região trazendo crianças e professores, além de um fluxo constante de visitantes pela praça. Só de Bonito, foram três mil estudantes participando de atividades que plantam sementes de leitura”, afirmou.

Amanda Ferreira e Biel Gill