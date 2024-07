Life Is Strange confirma novo jogo da franquia com o retorno de Max Caulfield para outubro

Game passará anos após os eventos de Arcadia Bay, explorando novas linhas temporais

Durante o Xbox Showcase realizado em 9 de junho, evento anual da Microsoft que revela novidades no mundo dos games para Xbox e Series X/S, a desenvolvedora de jogos eletrônicos Square Enix, em parceria com a Deck Nine, anunciou um novo capítulo da aclamada franquia Life is Strange. Este novo título reintroduz uma das personagens mais queridas do jogo: Max Caulfield.

Intitulado “Life Is Strange: Double Exposure”, o jogo se passa anos após os eventos em Arcadia Bay. Max não utiliza mais seus poderes de viagem no tempo, mas tudo muda quando ela encontra sua amiga “Safi” morta na neve. Decidindo arriscar, Max usa novamente seus poderes para tentar impedir a tragédia.

No entanto, ao utilizar seus poderes, Max acaba criando uma nova linha temporal. Neste novo universo, Safi está viva, porém sob ameaça de um assassino que a persegue. Max é forçada a navegar entre diferentes dimensões, cada uma apresentando uma versão única do mundo conhecido, enquanto tenta desvendar o crime e proteger sua amiga.

Novidades

Max vive uma vida solitária na estrada desde o final do primeiro jogo, capturando momentos em fotografias e tentando fugir de seu passado tumultuado. Ela deixou de utilizar seus poderes por um tempo, o que resultou em uma habilidade atrofiada de manipular o tempo, agora limitada à criação e navegação entre diferentes realidades.

Durante a apresentação da gameplay, os espectadores puderam vislumbrar momentos iniciais do jogo até o momento chocante em que Max descobre o corpo de Safi. Uma das cenas destacou Max passando mal ao tentar fotografar uma coruja, evidenciando conexões místicas e espirituais, um tema recorrente na série.

A transmissão ao vivo dos criadores também revelou que foram confirmados vários aspectos intrigantes sobre a narrativa. Será respeitada a escolha dos jogadores em relação aos finais do primeiro jogo, destacando que não há um final canônico determinado. Os jogadores terão a oportunidade de reafirmar suas escolhas logo no início do game, por meio de uma conversa entre Max e Safi sobre Arcadia Bay.

Durante a apresentação, também foi enfatizado que a escolha de qual realidade explorar e as ações a serem tomadas serão inteiramente dependentes do jogador. Max será a única capaz de interagir com o assassino, embora possivelmente nunca o tenha visto pessoalmente.

Chloe Price

Rumores já circulavam sobre a possibilidade de outro personagem possuir poderes além de Max, levantando a especulação de que este personagem poderia ser o próprio assassino. Mas a pergunta que assombra os fãs de LIS é “Onde está Chloe Price?”

Durante a demonstração de gameplay, foram reveladas cenas desde o início do jogo até o momento em que Max descobre o corpo de Safi. Em uma dessas sequências, Max passa mal e desmaia ao tentar fotografar uma coruja, momento em que ocorre um diálogo entre ela e Chloe, relacionado ao dia da tempestade. Esta conexão com animais e “espíritos animais” parece ser um tema importante no jogo. Os desenvolvedores têm mantido segredo sobre o retorno de Chloe, tornando incerto afirmar se ela voltará ou não.

Fãs

Os fãs estão ansiosos para explorar as novas fases da vida de Max e os cenários ricos do jogo. José Bernardo, acadêmico de Jornalismo é fã da série, expressou sua expectativa em relação à trilha sonora e à exploração fotográfica que serão características marcantes do jogo.

“Estou curioso para ver as duas realidades e se cada uma vai ser a respeito de um final do primeiro jogo. Espero ver algo de personagens que eram secundários e como mudaram com o passar do tempo. Acredito que um dos finais tenha engatilhado a trama desse segundo jogo e por isso uma personagem essencial está sendo mantida em segredo”, detalhou José.

Outra fã ácida da franquia, Letícia Sugano, professora de História, compartilhou sua experiência dizendo que jogou o jogo logo em seu lançamento em 2015 e desde então ficou obcecada pela história, tornando-o seu favorito.

“O jogo constrói a dinâmica e a história de uma maneira tão envolvente que o jogador se apega aos personagens, aos locais e ao drama. Agora, com o lançamento do segundo capítulo, mal posso esperar para me surpreender novamente. Fiquei emocionada, arrepiada e até chorei ao ver Max novamente! Estou ansiosa pelo lançamento, tenho certeza de que será tão bom quanto, ou até melhor que o primeiro! Parece que estou reencontrando uma amiga antiga que sumiu do mundo e agora retornou. Quem sabe, se me apaixonar pela história novamente, eu faça outra tatuagem dedicada a Life is Strange” relatou Letícia.

O retorno de Max em Doble Exposure surpreendeu também a Designer, Alexandra Cavalcante, que também acompanha a franquia desde adolescente, ainda no ensino médio, a qual se tornou fã instantaneamente.

“Após o primeiro jogo, houve tentativas de lançar outros jogos no mesmo estilo, mas nenhum teve o mesmo impacto para mim como o primeiro com Max e toda a sua história. Vê-la de volta agora é como reviver toda a minha adolescência, quando todos discutiam os finais e eu ficava ansiosa para descobrir o desfecho da história. Parece que agora podemos finalmente dar continuidade a essa narrativa que permaneceu guardada por tanto tempo”, afirmou Alexandra.

O lançamento mundial de Life is Strange: Double Exposure está marcado para o dia 29 de

outubro, e estará disponível para PC, Xbox Series S/X e PS. Para assistir o trailer do jogo, confira no perfil oficial da franquia “Life Is Strange” no Youtube.

Por Amanda Ferreira

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram