Mesmo com chuva, cultura, música e feiras movimentam fim de semana em Campo Grande

A programação cultural deste fim de semana em Campo Grande promete movimentar diferentes regiões da cidade com opções para todos os públicos. Entre sábado (9) e domingo (10), a Capital recebe feiras culturais, eventos de economia criativa, manifestações culturais, música ao vivo, encontro de colecionadores, além de ações voltadas à diversidade religiosa e apresentações artísticas independentes.

No sábado, a Plataforma Cultural recebe o Coletivo de Brechó, das 8h às 16h, na Avenida Calógeras, nº 3015, no Centro. O evento reúne expositores de roupas, acessórios e peças vintage, fortalecendo o comércio criativo e sustentável.

Ainda no sábado, a Praça do Peixe, no bairro Vilas Boas, será palco da Feira Misturô, das 9h às 23h, reunindo gastronomia, artesanato, música e atrações culturais ao longo do dia.

Outro destaque da programação é a Feira Cultural Belas Artes, realizada no estacionamento do Complexo Belas Artes. O evento acontece nos dois dias: no sábado (9), das 17h às 22h, e no domingo (10), das 8h às 16h. A feira tem como proposta fomentar a economia local, incentivar pequenos empreendedores e promover a cultura regional. Segundo a organização, aproximadamente cinco mil pessoas devem passar pelo local durante os dois dias de programação.

Também no sábado, a Praça Ary Coelho recebe o evento “Campo Grande Veste Branco Contra a Intolerância Religiosa”, a partir das 9h. A ação busca promover a cultura de paz, o respeito à diversidade religiosa e o diálogo inter-religioso, reunindo representantes de diferentes tradições espirituais, lideranças comunitárias e participantes engajados na defesa da liberdade de crença.

Já no Teatro Arena do Horto, grupos escoteiros também participam de atividades especiais voltadas ao público.

No domingo (10), a tradicional Feira Cultural da Praça Bolívia volta a movimentar o bairro Coophafe com uma programação voltada à arte, gastronomia e cultura alternativa. O evento reúne expositores de artesanato, moda, costura customizada, gastronomia regional, antiguidades, acessórios, arte em madeira, pinturas, gravuras, colecionismo, cultura geek e nerd, cultura pop moderna, brinquedos infantis, além de um espaço dedicado ao festival de discos de vinil. A feira ainda conta com música ao vivo durante toda a programação.

Encerrando a agenda cultural, a Praça Cuiabá, no bairro Amambai, recebe o MS Underground, das 14h às 22h. O evento reúne bandas autorais de rock e metal, além de artistas independentes de diferentes segmentos culturais, fortalecendo a cena alternativa e autoral de Campo Grande.

Com atividades espalhadas por diferentes bairros e propostas culturais variadas, o fim de semana reforça a força da economia criativa e da produção cultural independente na Capital.

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