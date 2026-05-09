Plantão de vacinação contra a influenza acontece em três pontos de Campo Grande neste sábado

USF Albino Coimbra, USF Parque do Sol e Comper da Rua Brilhante são os pontos que aplicam as doses dos imunizantes

Neste sábado (09), Campo Grande terá plantão de vacinação contra a gripe, em meio ao aumento dos casos de síndromes respiratórias e à queda nas temperaturas. A imunização será destinada aos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.

Confira os três pontos da Capital para a vacinação:

USF Albino Coimbra — das 7h30 às 16h45

USF Parque do Sol — das 7h30 às 16h45

Comper da Rua Brilhante — das 9h às 16h

Para receber a vacina, é necessário apresentar documento com foto e comprovante que ateste a inclusão no grupo prioritário.

A imunização é apontada como uma das principais formas de evitar complicações da influenza, especialmente entre idosos, crianças, gestantes e pessoas com comorbidades. Durante a semana, a vacina segue disponível nas unidades de saúde da cidade.

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