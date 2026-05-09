Delcídio articula bloco de oposição e mantém indefinição para 2026

O ex-senador, Delcídio do Amaral (PRD), afirmou que ainda não definiu qual cargo pretende disputar nas eleições de 2026, mas confirmou que trabalha na construção de uma frente política de oposição em Mato Grosso do Sul. Presidente estadual da sigla desde dezembro de 2023, ele disse que o foco atual está na articulação de alianças partidárias e na formação de chapas competitivas para o próximo pleito.

O PRD surgiu da fusão entre PTB e Patriota e atualmente integra uma federação partidária com o Solidariedade. Segundo Delcídio, a composição ainda pode ser ampliada com outros grupos políticos ao longo das negociações.

Ao jornal O Estado, o ex-senador afirmou que as conversas estão concentradas na criação de um projeto político alternativo ao grupo que hoje comanda o Estado. Segundo ele, a proposta é reunir representantes de diferentes segmentos da sociedade para discutir políticas públicas de longo prazo.

“Estamos montando um projeto diferente, com empresários, servidores públicos de carreira, lideranças rurais, indígenas e movimentos étnicos, em cima de um projeto de Estado”, declarou.

Delcídio afirmou que a frente pretende ocupar espaço no cenário sul-mato-grossense, defendendo mudanças no modelo administrativo adotado nas últimas décadas. Durante a entrevista, ele criticou a permanência dos mesmos grupos no comando político estadual desde a criação de Mato Grosso do Sul.

“É o mesmo pessoal que comandou o Estado desde a fundação. Chegou a hora de mudar isso”, disse.

Apesar das especulações envolvendo uma eventual candidatura à Câmara Federal, Delcídio evitou confirmar qualquer definição eleitoral. Segundo ele, a possibilidade ainda depende das conversas com a executiva nacional do partido. “Se o partido entender que eu devo sair candidato para ajudar, eu serei”, afirmou.

Embora seja citado nos bastidores ele reforçou que, neste momento, está concentrado na articulação política do grupo. “Tenho um projeto principal, não para ser candidato, mas para estruturar uma frente que vai ocupar um espaço importante na política do Estado”, declarou.

Delcídio também confirmou que o grupo já trabalha na formação de chapas proporcionais para deputado estadual e federal. No entanto, afirmou que parte dos nomes vem sendo mantida sob sigilo para evitar pressão política sobre possíveis candidatos.

“Alguns nomes nós escondemos, porque senão pressionam os pré-candidatos nos negócios, no município ou até no serviço público”, disse.

Na avaliação do ex-senador, o cenário político deste ano ainda dependerá das articulações e a federação entre PRD e Solidariedade mantém diálogo aberto com outras legendas e que eventuais alianças podem alterar os rumos do grupo na disputa eleitoral.

Questionado sobre a corrida ao Senado, Delcídio afirmou que a intenção inicial é apoiar um nome aliado, mas admitiu a possibilidade de lançar candidatura própria caso os demais blocos políticos optem por disputar a eleição de forma independente.

“Se os outros grupos lançarem chapas completas e não quiserem aliança, nós vamos lançar candidatos majoritários também”, afirmou.

Ex-senador por Mato Grosso do Sul, Delcídio disputou a Prefeitura de Corumbá nas eleições de 2024. Em 2022, concorreu a uma vaga na Câmara dos Deputados. Já em 2014, disputou o Governo do Estado contra Reinaldo Azambuja (PL).

Mesmo com a movimentação política em andamento, Delcídio afirmou que ainda não se considera oficialmente pré-candidato a nenhum cargo. “Não defini ainda não”, concluiu.

Por Danielly Carvalho

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