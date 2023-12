Mariah Carey e outras músicas natalinas para você ouvir hoje e entrar no clima de natal

O Natal é uma época mágica e muito especial. Além das comidas deliciosas, das decorações e dos filmes e séries, a música também ajuda a tornar esse evento ainda mais aconchegante. Confira abaixo algumas músicas pop lançadas especialmente com a temática natalina.

Christmas Saves The Year – Twenty One Pilots

Canção do duo americano Twenty One Pilots, foi lançada em 2020. Em meio a pandemia da covid-19, Christmas Saves The Year veio como uma mensagem de esperança de que o natal poderia amenizar os acontecimentos e trazer um pouco de esperança para aquele período sombrio.

Santa Tell Me – Ariana Grande

Considerada por alguns a nova “All I Want For Christmas”, Santa Tell Me é uma musica natalina romântica. A canção foi lançada em 2014 mas ganhou uma versão “travessa” no dia 12 desse mês. Será que o Papai Noel finalmente apareceu novamente para a Ariana?

All I Want For Christmas is You – Mariah Carey

Um clássico da nossa rainha do degelo que não poderia faltar nessa lista. Não preciso dizer mais nada, apenas o Roberto Carlos americano e seu hit natalino.

Snowman – Sia

Lançada em 2017, essa faixa faz parte do álbum Everyday is Christmas da cantora australiana Sia. Na música, a letra fala sobre o amor da cantora por um boneco de neve. O belíssimo vídeo é feito no estilo audiovisual conhecido por stop-motion, o qual as cenas são compostas por sequências de fotos que dão a impressão de movimento aos personagens.

Mistletoe – Justin Bieber

Essa daqui foi um clássico de natal na minha infância. E a tradição de beijar embaixo do visco é bem famosa no exterior, tanto que é referência em várias cenas de filmes e séries. Em Mistletoe, Justin só queria um visco para beijar sua amada.

