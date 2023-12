Aproveite as festas de fim de ano sem exagero e mantendo-se saudável

As confraternizações de fim de ano proporcionam momentos de alegria entre amigos e familiares e, costumam ser regadas com muitas comidas típicas e bebidas alcoólicas. Mesmo quem tem um estilo de vida saudável, acaba caindo em tentação e exagerando um pouquinho nos comes e bebes.Alimentos ricos em gorduras, açúcares e carboidratos, se consumidos em excesso, podem prejudicar consideravelmente nossa saúde e bem-estar. Felizmente, é possível promover o equilíbrio entre a tradição e o estilo de vida saudável.

A seguir, apresentaremos uma lista com dicas para àqueles que desejam aproveitar sem exagerar. Confira:

Evite alimentos embutidos

Os embutidos como linguiça, bacon, salaminho, presunto, entre outros, estão presentes na maioria dos pratos das festas de fim de ano, em tábuas de frios, farofas e recheios de carnes e são ricos em sódio e gorduras. Parece impossível, mas não custa tentar. A Sugestão é escolher apenas um prato, focando naquilo que você mais gosta de comer.

Coma devagar e com atenção

Se você seguiu a dica 1, esta será fácil de cumprir porque você terá se alimentado antes da festa, e poderá fazer a ceia com tranquilidade e apreciando os sabores de cada alimento. Coma devagar e mastigue bem a comida, isso ajuda a melhorar a digestão e a sensação de saciedade.

Atenção ao armazenamento dos alimentos

Quer evitar uma intoxicação alimentar? Então fique atento ao armazenamento dos alimentos. Pratos expostos por muito tempo e mal-acondicionados são suscetíveis à contaminação por bactérias e parasitas. Além disso, evite ingerir gordura e açúcar além da capacidade normal, pois o excesso destas substâncias também pode causar intoxicação. Atenção aos sintomas de intoxicação alimentar: língua seca, fraqueza, sensação de desmaio, ausência de urina, vômitos e diarreias.

Consuma bebidas alcoólicas com moderação

Beba com moderação. Não misture bebidas alcoólicas diferentes, como destilados e cervejas, e intercale sempre com água para não desidratar e evitar a ressaca no dia seguinte. Comer antes e depois de beber também é importante para repor os nutrientes e eliminar o álcool do organismo. Tome muita água e água de coco e faça refeições leves com frutas, sucos naturais e cereais integrais.

Aproveite as dicas e curta cada momento das festividades de fim de ano, ao lado de seus amigos e familiares, com segurança e livre de imprevistos.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram