Policia Federal apreende mais de 7kg de skunk em posto de combustível de Campo Grande

A Polícia Federal recebeu uma denúncia de tráfico de drogas e apreendeu 8,5 kg de skunk em um posto de combustível de Campo Grande.

De acordo com informações, havia um veículo suspeito em um posto de combustíveis localizado na saída para Corumbá.

Quando os policiais chegaram, avistaram um veículo estacionado com duas pessoas dentro, que ao perceberem a presença da viatura, deixaram o local rapidamente.

Os agentes seguiram o veículo e abordaram o condutor. Ao serem questionados, tanto o motorista quanto o passageiro demonstraram nervosismo e controvérsias ao serem questionados sobre o motivo da viagem, até que relataram terem vindo recentemente de Corumbá.

A Policia Militar encaminhou o veículo para ser vistoriado na Superintendência da PF (Policia Federal) e lá os dois homens confessaram estar com drogas escondidas em um compartimento oculto no painel do carro, alegando que receberiam R$ 4 mil pelo transporte da droga.

Ainda de acordo com o relato deles, a droga seria entregue na Capital.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram