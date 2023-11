Espetáculo-Festa “Cavucada” acontece no fim de semana em Dourados

O espetáculo gratuito marca os 20 anos da Cia de Dançurbana

O público de Dourados poderá prestigiar a celebração dos 20 anos de história da Cia Dançurbana por meio do espetáculo-festa “Cavucada – A Festa não será amanhã’.

O evento acontecerá no sábado e domingo, 4 e 5 de novembro às 20horas no Sucata Cultural. A ideia do espetáculo é promover um encontro dos artistas com o público por meio de uma pista de dança sem divisão entre palco e plateia.

Os ingressos são gratuios e devem ser reservados aqui. O espetáculo tem classificação de 16 anos.

A peça conta com a direção dupla conhecida nacionalmente, Jorge Alencar e Neto Machado. Eles vieram de Salvador-BA para Campo Grande-MS, exclusivamente para trabalhar com a companhia. Vários artistas fazem parte da peça que promete levar muita dança ao público de Dourados.

A Sucata Cultural fica localizada na rua Onofre Pereira de Matos, 815, centro, em Dourados.

O espetáculo faz parte do projeto Jam, criação Dançurbana em Companhia, que está sendo realizado com o incentivo do Fundo de Investimentos Culturais de Mato Grosso do Sul (FIC), da Fundação de Cultura de MS (FCMS), do Governo do Estado de MS.

