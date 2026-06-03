Maquiagens para festas juninas ganham protagonismo com tendência e criatividade

Tendências, técnicas e cuidados garantem produções de beleza mais duradouras e criativas nos arraiás

Com a chegada das festas juninas, cresce também a procura por produções de beleza capazes de resistir às horas de dança, comidas típicas e celebrações espalhadas pelos arraiás. Além dos tradicionais looks xadrez, a maquiagem passou a ocupar papel de destaque nas produções e vem acompanhando tendências que unem brilho, criatividade e técnicas mais sofisticadas.

Para falar sobre o assunto, o Jornal O Estado conversou com a maquiadora Gabi Marçal, que destacou as principais apostas para quem quer arrasar nas festas sem perder o visual ao longo da noite.

Tendências

Segundo Gabi, as maquiagens juninas passaram por uma transformação nos últimos anos e deixaram de lado o estilo mais caricatural que marcou gerações anteriores. “Antigamente as makes juninas eram mais tradicionais, com pintinhas na bochecha e blush bem marcado. Hoje elas seguem um caminho mais glamouroso, com pele iluminada, olhos mais elaborados e detalhes criativos que deixam a produção moderna sem perder a essência da festa”, explica.

A maquiadora afirma que as cores vibrantes seguem dominando os looks desta temporada, principalmente tons como azul, amarelo e outras combinações intensas. “Os desenhos de bandeirinhas próximos ao delineado, aplicações de strass e elementos criativos estão muito em alta. A maquiagem junina virou um espaço para brincar mais com a criatividade e montar produções cheias de personalidade”, destaca.

Pele que dura a noite toda!

Gabi reforça que a preparação da pele é um dos pontos mais importantes para garantir que a maquiagem aguente horas de festa, especialmente em ambientes quentes e com grande movimentação. Segundo ela, esse passo é decisivo para evitar que o produto abra, craquele ou perca a fixação ao longo da noite.

“Preparação de pele é a base de uma maquiagem bonita. Sem isso, em poucas horas tudo pode abrir ou craquelar. Quando a pele está bem preparada, a maquiagem chega inteira até o final da festa”, explica.

A maquiadora destaca que o cuidado começa antes mesmo dos produtos de maquiagem, com hábitos como hidratação e ingestão de água, além da limpeza correta da pele.

“Primeiro a gente precisa limpar bem o rosto, retirar qualquer resíduo de produto. Depois uso algodão com tônico da Catherine Hill. Em seguida, aplico um hidratante, como o da Make More, sempre respeitando o tempo de secagem de cada etapa”, detalha. Ela ainda ressalta a importância de produtos de alta fixação na sequência da rotina.

Na etapa de preparação mais avançada, Gabi cita o uso de técnicas que aumentam a durabilidade da maquiagem. “Depois da pele seca, aplico a blindagem da Catherine Hill, que ajuda muito na fixação. Em seguida, finalizo com fixador em spray da Deisy Perozzo. É uma preparação que uso até em noivas que choram bastante e funciona muito bem”, afirma. Ela reforça ainda que produtos cremosos devem sempre ser selados com pó para garantir acabamento duradouro.

Para encerrar o processo, a maquiadora orienta atenção total à selagem da pele após cada etapa de aplicação. “Tudo que for em creme precisa ser selado com pó. Base, corretivo, blush líquido… tudo deve ser finalizado com produto em pó para manter a maquiagem intacta por muito mais tempo”, completa Gabi.

Faça você mesma

Para quem prefere fazer a própria maquiagem nas festas juninas, seja por economia ou para entrar no clima da celebração, a maquiadora Gabi Marçal destaca que o mais importante é apostar na prática e na criatividade. Segundo ela, não é preciso ter muitos produtos profissionais para alcançar um resultado bonito, desde que a pessoa busque referências e se planeje com antecedência.

“Hoje existem muitos tutoriais na internet com ideias super acessíveis e fáceis de reproduzir, que ajudam bastante quem não tem tanta experiência.Dá para usar um contorno marrom como sombra, por exemplo, e aproveitar ao máximo o que você já tem em casa.O ideal é treinar pelo menos duas vezes antes do evento, assim você já entende o que funciona melhor e chega mais segura”, afirma.

Equilíbrio, impacto e resistência

O maquiador expert do Boticário, Sadi Consati, destaca que a durabilidade da maquiagem nas festas juninas começa muito antes da aplicação dos produtos, com uma preparação de pele bem feita e adaptada ao clima.

“Uma pele bem preparada recebe melhor os produtos e aumenta significativamente a fixação da maquiagem. A limpeza correta remove a oleosidade e as impurezas, melhorando a performance da make”, explica. Ele reforça que esse cuidado inicial é essencial para garantir um visual resistente durante toda a festa.

Sadi também chama atenção para a importância da escolha dos produtos conforme o ambiente, principalmente em festas realizadas em locais quentes ou secos. “Em regiões quentes, bases com acabamento matte ou semi matte ajudam no controle da oleosidade, enquanto em regiões frias as bases hidratantes são mais indicadas para manter o conforto da pele”, diz. Segundo ele, combinar texturas e selar corretamente cada etapa faz toda a diferença no resultado final.

Outro ponto destacado pelo expert é a ordem correta de aplicação, que influencia diretamente na fixação da maquiagem ao longo das horas. “Depois do skincare, o ideal é seguir com primer, base, corretivo e pó. Produtos cremosos também precisam ser selados para garantir maior durabilidade, e a bruma fixadora entra para finalizar e manter tudo no lugar”, orienta.

Sadi Consati destaca que os produtos do Boticário são fundamentais para garantir uma maquiagem mais duradoura e adaptada às diferentes condições das festas juninas. Ele cita itens específicos que ajudam em cada etapa da preparação e finalização da pele.

“A limpeza correta com o Gel de Limpeza Facial Micelar Ácido Mandélico + Salicílico Botik, a hidratação com a linha Botik Cica Pantenol e Ceramidas, além do uso do Drops of Beauty, Elixir de Beleza Make B., fazem toda a diferença na fixação e no acabamento da maquiagem. Para finalizar, a bruma fixadora e produtos de alta performance ajudam a manter tudo no lugar por muito mais tempo, mesmo em ambientes quentes e de grande movimento”, afirma o maquiador.

Para Sadi, o segredo das tendências de 2026 nas festas juninas está no equilíbrio entre impacto e resistência. “A pele vem com acabamento impecável, blush bem marcado e cores vibrantes nos lábios e olhos, criando um visual de presença. O importante é apostar no que já funciona e construir camadas que sustentem a maquiagem até o fim da festa”, finaliza o maquiador.

Amanda Ferreira

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