Manoel de Barros: 105 anos de poesia e amor à vida

Em homenagem ao mês do nascimento de um dos maiores poetas brasileiros serão realizadas diversas atividades na Capital

“Eu sonhava em escrever um livro com a mesma inocência com que as crianças fabricam seus navios de papel”, disse Manoel de Barros em “Menino do Mato” (Alfaguara, 2010), um de seus últimos livros. O poeta mato-grossense, que passou a infância em um quintal maior do que a cidade, brincando de achadouros e colhendo desperdícios, nasceu no dia 19 de dezembro e em 2023 completaria 107 anos. Suas travessuras com as palavras foram tamanha que a poesia manoelina está fincada na literatura brasileira. Em sua homenagem, a biblioteca Isaias Paim realiza uma comemoração de 30 dias, expondo, no local, obras do poeta e outros trabalhos de artistas sul-mato-grossenses em celebração a Manoel. Com entrada gratuita, das 8h às 17h, a exposição vai ficar aberta ao público até 15 de janeiro. Já a Casa Quintal Manoel de Barros realizará uma semana com atrações em celebração ao poeta: palestras, filmes e outras atividades a partir das 19h, com entrada gratuita.

Em 1916, em Cuiabá-MT, nasceu Manoel, o menino que estendeu o Pantanal sobre as palavras e fez da natureza sua linguagem. Entre passarinhos, caramujos e rãs, Manoel constatou, após crescido, que tudo que o homem cria vira sucata: bicicleta, automóvel, avião. Mas ave, formiga e outras miudezas desimportantes, não. Após a adolescência, o poeta formou-se em direito, no Rio de Janeiro, apaixonou-se pela política e com a mesma se desiludiu. Viveu seu período de boêmia entre ruas cariocas e estrangeiras, indo da Bolívia aos Estados Unidos. Em terras norte-americanas, concluiu mais dois cursos: artes plásticas e cinema. Contudo, enfim, Manoel voltou ao Pantanal, e foi vivendo entre os ranchos, bichos e currais que, como o poeta gostava de dizer, tornou-se um “vagabundo profissional”. Em conversa com o bibliotecário e coordenador da exposição, Aparecido Toledo, realizar uma homenagem a Manoel é de extrema importância.

“A Biblioteca Pública Estadual doutor Isaias Paim tem a responsabilidade de salvaguardar e propagar especialmente as obras literárias regionais. Sendo assim, toda a obra do Manuel de Barros é de extrema importância e de muita relevância, visto que ele é um dos maiores poetas brasileiros. Então, a gente precisa levar suas obras ao conhecimento do maior número de pessoas possível. A população sul-mato-grossense tem que ter total acesso a essas obras”, enfatiza o coordenador. E acrescenta: “Olha, a gente tem um acervo muito significativo de Manel de Barros, porém ele é um tanto quanto restrito, digo, nesse caso, não emprestamos. Pois já aconteceu de levarem e não haver devolução. Dessa forma, estão aqui, nesses dias, da exposição, que vai até dia 15 de janeiro, todas as obras de Manoel de Barros disponíveis na biblioteca, além de obras de outros autores que fazem referência a ele”, descreve o bibliotecário sobre a exposição

As obras do Manoel

Com a humildade das formigas, a primazia das garças e a singeleza da infância, Nequinho, como Manoel era chamado pela família, desmentou as palavras, criou novos sentidos e inventou mundos que transbordam em suas poesias pungente. De linguagem simples, com um toque onírico, o poeta escreveu sobre o cotidiano de modo tão singular que suas obras foram publicadas para além do Brasil, levando o cenário pantaneiro de Portugal à Espanha, à França e aos Estados Unidos. Manoel tem mais de 10 obras escritas, tendo como principais “Poemas Concebidos sem Pecado”, “O Fazedor de Amanhecer”, “Memórias Inventadas”, entre outras. O bibliotecário Aparecido compartilha o seu livro favorito do poeta e destaca a simplicidade do escritor, ao narrar a infância.

“A minha obra preferida do Manoel de Barros é o ‘Livro Sobre Nada’. Ele é de 1996. Especialmente quando ele fala, muito ali no início do livro, sobre a infância dele. Eu acho muito legal como ele coloca isso, a simplicidade dele. E tem o último capítulo também, tem uma frase do último capítulo muito impactante, pelo menos para mim. É… ‘Os outros, o melhor de mim são eles’. Acho que essa frase é muito forte e significativa. Sempre que eu leio, fico meio impactado e reflito: ‘é, é por meio dos outros que nos inspiramos, a gente cresce por meio dos outros e na realidade a vida só faz sentido quando realmente nos doamos para os outros’”, refletiu Aparecido.

Livro em homenagem

Casado com Stella Barros, Manoel formou sua família e três filhos floresceram a partir da união: Marta, Pedro e João. Aos 97 anos, tendo vivido os últimos 30 anos de sua vida na Capital campo- -grandense, o poeta veio a falecer em novembro de 2014. Desde então, a casa onde Manoel e sua família viveu, em dias atuais, transformou-se num quintal memorialístico, aberto a visitações. Neste domingo (17), inaugurando a programação da semana em homenagem ao poeta, o jornalista e colunista do jornal O Estado, Bosco Martins, lança o livro “Diálogos do Ócio”. A obra do jornalista retrata a amizade de longa data que Bosco construiu com o poeta. Segundo Bosco, a leitura é um convite a conhecer a vida simples e risonha que o poeta gostava de levar, além das miudezas do mundo que Manoel gostava de escrever e sobre sua amizade com o poeta.

“Como amigo, admirador, discípulo, busquei interpretar a singularidade da obra de Manoel de Barros, que valoriza como matéria de poesia as pequenas coisas da vida, as pessoas simples e humildes, os bêbados, os loucos de água e estandarte. Longe da pretensão de trazer uma biografia oficial de Manoel de Barros, este inventário poético reúne fatos que cercaram a vida deste poeta que renovou os modos de ver o mundo”, afirmou Bosco.

Os interessados em participar do lançamento devem retirar seus ingressos antecipadamente via site Sympla. Visite o perfil, no Instagram: @ casaquintalmanoeldebarros, para acessar o link. A casa fica na rua Piratininga, 363, Jardim dos Estados. O lançamento inicia às 9h30 e a entrada é gratuita.