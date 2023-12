Ele é verde, rabugento e ainda odeia o Natal; confira a indicação de filme de hoje

Para comemorar o último mês do ano, e talvez o mais festivo, o jornal O Estado vai indicar séries e filmes no decorrer de todo o dezembro para você entrar no clima natalino.

Nessa semana todas as indicações serão animações para você assistir com as crianças.

A indicação de hoje é o filme O Grinch.

Sinopse

Ele ainda odeia o Natal.

Nessa animação, Grinch se une ao seu fiel cãozinho Max para tentar arruinar o natal. Já a pequena Cindy Lou planeja sequestrar o Papai Noel como forma de agradecer por ele ter realizado o seu desejo de reduzir o trabalho de sua mãe, o que a menina não sabe é que seus planos atrapalham as ideias malévolas de Grinch.

Confira o trailer de O Grinch:

Ficha técnica

Duração: 1h26m.

Ano de lançamento: 2018.

Gênero: Animação.

Diretores: Yarrow Cheney e Scott Mosier.

Produzido por: Illumination Entertainment e lançado Universal Pictures.

Disponível no Amazon Prime Video, Netflix, Globoplay e Google Play Filmes.

Bônus

Não sabe o nome da música que toca quando o Grinch tá no carro? Deixa que eu te mostro:

Confira também como fazer cupcakes decorados do Grinch:

