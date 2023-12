Caravana de Natal da Coca-Cola tem parada exclusiva na Capital hoje a noite

A Caravana de Natal Coca Cola fará uma parada hoje na Cidade do Natal em Campo Grande. Os caminhões iluminados transitam por todo o país durante a época natalina. Na noite de hoje, a carreata sairá do bairro Itanhangá às 19h e seguirá em direção a Cidade do Natal.

O itinerário é que os caminhões passem pelas ruas Antônio Maria Coelho, 14 de Julho, Av. Mato Grosso, Av. Ceará, Fernando Côrrea, Afonso Pena, Ricardo Brandão, Elvira Coelho Machado, Luiz Freire Benchetrit, Eduardo Elias Zahran, Avenida Bom Pastor, Dr. Olavo Vilella de Andrade e Gury Marques durante o seu trajeto.

Ao chegar à Cidade do Natal, a atração ficará parada por alguns minutos para que os campo-grandenses possam aproveitar para tirar fotos e prestigiar o momento.

A caravana será acompanhada pela Guarda Civil Metropolitana em seu trajeto que inclui os bairros da região central de Campo Grande como Chácara Cachoeira e Vilas Boas.

Cidade do Natal

A Cidade do Natal funciona todos os dias das 17h às 22h. E a Parada Natalina acontece às 21 horas. O espaço conta com a Casa do Papai Noel, Presépio, Árvore Iluminada, apresentações diárias de música e dança, entre outras atrações.

Na Praça de Alimentação, a população tem várias opções de lanches disponíveis a preços acessíveis como hamburguers, espetinhos, sobás, pastéis e até sorvetes.

A programação do Natal deste ano conta novamente com o tradicional passeio do City Tour, com distribuição de senhas. Haverá saída da Praça Ari Coelho e da Cidade do Natal.

Leia Mais:

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram