Morre o ex-governador de SP, Luiz Antônio Fleury aos 73 anos

Luiz Antônio Fleury Filho, ex-governador de São Paulo, faleceu na manhã de hoje (15), na capital paulista, aos 73 anos. A causa da morte não foi divulgada pelos familiares. A informação foi confirmada por meio de nota divulgada pelo MDB em suas redes sociais.

“Lamentamos a morte de Luiz Antônio Fleury Filho, que foi governador de São Paulo entre 1991 e 1994. Foi deputado, promotor Justiça e professor. Filiado ao MDB-SP, ele era membro da Executiva Estadual. Nossas condolências a familiares e amigos. Baleia Rossi, presidente do MDB”, informa o comunicado publicado pelo partido em seu Twitter.

O velório de Fleury será na Funerária Home, na Bela Vista, Centro da capital. Até o momento não há informações se o corpo do político seria sepultado ou cremado no local. Fleury governou o estado entre 1991 e 1994 pelo antigo PMDB (atual MDB).

Fleury Filho nasceu em 30 de março de 1949 em São José do RioPreto (SP). Ele foi criado em Porto Feliz (SP), ambas cidades no interior paulista.

Aos 15 anos, Fleury foi admitido por concurso na Academia da Polícia Militar de São Paulo, como aluno interno. Após nove anos na corporação, onde chegou a patente de tenente. Ele se formou em 1973 em bacharel de Direito pelas Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU), e, no mesmo ano, foi aprovado como promotor para o Ministério Público estadual de Sao Paulo.

Luiz Antônio Fleury foi eleito 1° vice-presidente da Associação Paulista do Ministério Público entre 1980 e 1982, 1° vice-presidente da Confederação Nacional do Ministério Público, entre 191 e 1983, e presidente da Associação Paulista do Ministério Público, de 1982 a 1986.

Em 1987 ele foi nomeado secretário da Segurança Pública, ficando no cargo até meados de1990. Fleury também chegou a ser deputado federal por dois mandatos pelo PMDB.

Dados divulgados pelo portal G1.