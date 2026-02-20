Majur estreia no Carnaval de Campo Grande neste sábado (21) com o Bloco Eita

Cantora baiana se apresenta a partir das 14h no Monumento Maria Fumaça, no encerramento da programação do Enterro dos Ossos

A cantora Majur sobe ao palco neste sábado (21) para comandar o Bloco Eita no Carnaval de Campo Grande. A apresentação acontece a partir das 14h, no Monumento Maria Fumaça, localizado no cruzamento das avenidas Mato Grosso e Calógeras, na região central da Capital.

O show marca a estreia da artista no carnaval da cidade e integra a programação do Enterro dos Ossos, evento que encerra oficialmente a temporada carnavalesca em Campo Grande.

Natural da Bahia, Majur ganhou projeção nacional nos últimos anos ao consolidar carreira na música brasileira contemporânea. Em 2020, foi indicada ao Grammy Latino na categoria de Melhor Canção em Língua Portuguesa pela música “Amarelo”, em parceria com Emicida e Pabllo Vittar.

A expectativa é de que o Bloco Eita reúna foliões na região central, fechando a programação de Carnaval com apresentação aberta ao público.

