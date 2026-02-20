Após dois dias de temporal, Mato Grosso do Sul entra em novo alerta de tempestade

Inmet prevê chuva forte, ventos de até 100 km/h e granizo até sábado

Depois de dois dias seguidos de temporais que deixaram ruas alagadas, árvores caídas e bairros sem energia elétrica, Mato Grosso do Sul voltou a entrar em alerta para novas tempestades. O aviso foi publicado pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e vale entre 0h01 desta sexta-feira (20) até as 23h59 de sábado (21).

O alerta mais grave, classificado como “Perigo”, prevê chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia, ventos intensos que podem variar entre 60 e 100 km/h e queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos. O aviso atinge as regiões Sudoeste e Leste de Mato Grosso do Sul, além dos Pantanais Sul-Mato-Grossense.

Já outro comunicado, de “Perigo Potencial”, indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, com ventos de 40 a 60 km/h, para as regiões Centro-Sul e Norte do Estado.

Em Campo Grande, caso a previsão se confirme, será o terceiro dia consecutivo de chuva intensa. Na quarta-feira (18) e na quinta-feira (19), a Capital enfrentou temporais que provocaram uma série de transtornos.

Na tarde de ontem, a Avenida Costa e Silva, na Vila Olinda, registrou um dos cenários mais críticos. A enxurrada atravessou a pista com força e chegou a ultrapassar o canteiro central. Na região da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), o alagamento das vias e a falta de energia em semáforos agravaram o congestionamento. O Lago do Amor transbordou com o volume de chuva.

No cruzamento da Avenida Calógeras com a Avenida Fernando Corrêa da Costa, no Centro, o nível da água subiu rapidamente, obrigando motoristas a redobrarem a atenção. Bairros como Taveirópolis, Amambai, Cristo Redentor e Jardim Los Angeles também registraram pontos de alagamento. Em algumas ruas, moradores ficaram ilhados dentro de casa e estabelecimentos comerciais foram invadidos pela água.

Diante da nova previsão, o Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores e evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, é recomendado desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, pelo 193.

