Mato Grosso do Sul recebe mutirão do INSS neste fim de semana com 210 perícias médicas

Ação nacional do INSS oferta mais de 15 mil vagas em todo o país para perícia médica e avaliação social do BPC

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realiza, neste sábado (21) e domingo (22), um grande mutirão de atendimentos nas cinco regiões do Brasil. Ao todo, são mais de 15 mil vagas destinadas a serviços de perícia médica — em parceria com o Ministério da Previdência Social — e avaliação social, etapa necessária para concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC). A mobilização ocorre simultaneamente em diversos estados, incluindo Mato Grosso do Sul.

No Estado, estão programadas 210 perícias médicas, distribuídas entre os municípios de Corumbá, Coxim e Costa Rica, com 70 vagas em cada cidade, ao longo dos dois dias de ação.

O objetivo do mutirão é reduzir a fila de espera por atendimentos, ampliar a capacidade de análise de benefícios e garantir mais agilidade na concessão de direitos previdenciários e assistenciais. A iniciativa integra um esforço nacional para acelerar a realização de perícias e avaliações sociais represadas.

Para participar, o cidadão deve realizar agendamento prévio por meio da Central 135 ou pelo site e aplicativo Meu INSS.

Outras cidades do país também participam da ação

A mobilização é nacional e contempla dezenas de municípios em todas as regiões brasileiras. Na Região Norte, o destaque é o Pará, com mais de duas mil perícias médicas distribuídas em cidades como Xinguara, Parauapebas, Marabá, Tucuruí e Altamira, além da capital Belém. Também há atendimentos previstos no Acre (Cruzeiro do Sul), Amapá (Macapá) e Rondônia (Porto Velho).

No Nordeste, o Ceará concentra mais de três mil vagas, incluindo Fortaleza, Sobral, Juazeiro do Norte e Crato. O Piauí também registra grande volume de atendimentos em Teresina, Picos, Floriano e Parnaíba. Pernambuco e Paraíba completam a lista de estados com mutirões confirmados.

Já no Sudeste, São Paulo lidera com mais de três mil atendimentos em cidades como Guarulhos, São Bernardo do Campo, Franca e na capital. No Rio de Janeiro, as perícias ocorrem na capital e em São Gonçalo.

No Centro-Oeste, além de Mato Grosso do Sul, também recebem a ação Goiás, com atendimentos concentrados em Goiânia, e Mato Grosso, com vagas em Juína, Colíder e Guarantã do Norte.

Na Região Sul, o Paraná concentra os atendimentos, com vagas em Umuarama e Curitiba.

A expectativa do INSS é ampliar o acesso da população aos serviços previdenciários, garantindo atendimento inclusive fora do expediente tradicional, durante o fim de semana, em diversas cidades brasileiras.