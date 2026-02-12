Homem foragido há mais de 20 anos é preso em Campo Grande

Condenado por homicídio cometido em 1999 na Capital, ele foi localizado no Jardim Tijuca e recambiado para o sistema prisional

Na manhã desta quinta-feira (12), um homem de 45 anos, condenado por homicídio cometido em 1999 foi preso no bairro Jardim Tijuca, em Campo Grande após permanecer foragido por mais de duas décadas.

Ele cumpria pena pelo crime, mas havia fugido do sistema prisional. Após ser capturado, foi conduzido à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (DEPAC CEPOL) e, posteriormente, será recambiado para continuar cumprindo a sentença.

A prisão reforça o esforço das autoridades para localizar foragidos da Justiça e garantir o cumprimento das decisões judiciais, responsabilizando pessoas envolvidas em crimes graves.

