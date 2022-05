Maíra Cardi usa stories para rebater agradecimento de PA

Ontem (13), foi a vez de Maíra Cardí, empresária e esposa de Arthur Aguiar o vencedor do BBB22 usar seu stories e falar sobre a polêmica da semana que envolveu o seu nome por ela ter dado um quarto decorado para o filho do PA (Paulo André) , e o rapaz ter recusado o presente.

A moça fez um vídeo em seus stories falando sobre a repercussão do assunto e pelo PA ter parado de segui.la nas redes sociais. Diretamente de um resort Maíra deixou claro que respeita a vontade do corredor em não aceitar o presente e pediu desculpas caso ele tenha se sentido ofendido, afirmando que a intenção era presentear o filho dele.

‘Quando eu comecei a seguir o PA era por causa que eu gostava dele dentro do programa e os administradores dele me seguiam. Sobre ele deixar de me seguir não vejo problema algum, eu não vou parar de segui.lo porque gosto dele.”, explicou Cardí.

Em uma nota divulgada pelo assessoria de P.A ele teria agradecido a intenção e afirmado que tem condição de dar para o filho dele. Sobre o agradecimento a empresária se posicionou: “Se ele ficou muito grato, ele não falou para mim. Eu como mãe quis dar tudo de melhor para o filho dele. Eu coloquei tudo o que podia com as melhores intenções. Falei várias vezes com o empresário dele que enrolou em me dar o contato do PA, e foi tudo antes da final. Desde então eu fiquei tentando e só depois ele negou o presente”, contou para seus seguidores.

Ela deixou claro que tem este costume de presentear pessoas e nem sempre divulga em suas redes. ELa tem dinheiro sim e explicou que ama ganhar presentes para a filha dela e foi também o que a motivou.

“Orgulho bobo, não tem a ver em ter ou não dinheiro. É muito bom receber presentes. Quando dei o presente não tinha haver com ter dinheiro. Eu nunca imaginei que você poderia se sentir ofendido e peço desculpas. A minha intenção era fazer a criança e a mãe feliz, a idéia era prestigiar. Eu respeito super você parar de me seguir e vou continuar te seguindo e vivendo a vida dessa maneira, como eu sou.”, encerrou a esposa do campeão da edição 22 do BBB.

Ela aproveitou e pediu desculpas para as pessoas que teriam ficado com raiva dela, quando ela defendeu o marido e acabou entrando em várias brigas dentro da rede social. “Eu sou muito grata pelo o que está acontecendo em minha vida. Eu sei que pessoas ficaram com raiva de mim na internet por eu ter cuidado do meu marido.”, concluiu Maíra.