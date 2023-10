Maior festa do Centro-Oeste, Arraial do Banho de São João começa hoje

Começa nesta quinta-feira (22) a maior festa junina do Centro-Oeste, o Arraial do Banho de São João de Corumbá. Reconhecida como Patrimônio Cultural e Imaterial do Brasil, a festa começa às 18h com a abertura da praça de alimentação, com comidas e bebidas típicas.

Além disso, a abertura contará com show nacional da dupla sertaneja João Neto e Frederico e várias novidades. Às 19 horas tem início o concurso de andores, que neste ano conta com duas categorias: Tradicional e Pluralidade. São quinze peças concorrendo a mais de R$ 7 mil reais distribuídos entre os primeiros e quintos colocados de cada modalidade. No palco montado na ferradura do Porto, os shows começam às 20 horas, com Rafael Souza e Banda.

Decoração

A decoração conta com 20 quilômetros de bandeirolas de diversas cores e formatos, três oratórios barrocos de quase 4 metros de altura, 10 violas de cocho de aproximadamente 5 metros de altura e várias outras novidades que vão deixar a festa ainda mais bonita e animada para os festeiros e os turistas.

E a expectativa de público é excelente. Ano passado foram cerca de 18 mil pessoas por noite de São João. A Fundação de Turismo do Pantanal estima um crescimento de 20% a 30% neste ano. Até a manhã desta quarta-feira, a rede hoteleira estava com 80% de ocupação. Todos os leitos devem estar ocupados até a manhã de sexta-feira.

De quinta-feira até domingo, são 90 barracas e pelo menos 100 ambulantes vendendo diversos produtos e gerando renda para suas famílias. Neste ano, a Prefeitura premiou com R$ 800 cada um dos 86 festeiros cadastrados pela Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico. Esse dinheiro ajuda na preparação do São João desses festeiros tradicionais e ajuda a levar o andor até o Porto Geral.

Somando os concursos de Quadrilhas, Andores e Mini-andores, a Prefeitura vai distribuir mais de 10 mil reais em premiação. O Concurso de Quadrilha tem 6 grupos inscritos e o de andores um total de 15 inscritos nas 2 categorias. Tudo isso ajuda a manter a tradição da festa e a incentivar novos participantes. Outra novidade é a decoração, que foi praticamente toda feita com mão de obra local.

Programação

Corumbá revive a tradição de 22 a 25 de junho. O Porto Geral será o palco para receber os devotos e pessoas que prestigiam essa grande festa. O Arraial de Banho de São João terá shows regionais, locais e nacionais.

De: 15/6 a 23/06

Novena de São João Batista

Local: Capela de São João Batista – Ladeira Cunha e Cruz

Horário: 17h30

22/6 – quinta-feira

Arraial de Banho de São João

Local: Porto Geral

18h – Praça de Alimentação

18h – Estande de Artesanatos

18h – Altar de Todos os Santos

19h – Pau de Sebo

19h – Concurso de Andores Juninos

20h – Show Local – Rafael Souza e Banda

22h – Show Local – Junior e Luan

00h – Show Nacional – João Neto e Frederico

23/6 – sexta-feira

Banho de São João

Descida dos Andores

Local: Ladeira Cunha e Cruz

Concentração do Andor da Prefeitura e Missa Solene em Louvor a São João

Local: Rua Antônio João, nº 90, Centro – (Sede da Oficina de Dança).

Horário: 20h.

Elevação do Mastro de São João e Roda de Cururu e Siriri

Local: Orla do Porto Geral

Horário: 23h30

Arraial do Banho de São João

Local: Porto Geral

18h – Praça de Alimentação

18h – Estande de Artesanatos

18h – Altar de Todos os Santos

18h – Pau de Sebo

20h – Show Local – Larissa Alencar

22h – Show Regional – Marinho e Rafael

00h – Show Pirotécnico;

00h10 – Show Regional – João Haroldo e Betinho

01h45 – Show Local – Os Garotos

24/6 – sábado

Arraial do Banho de São João

Local: Porto Geral

18h – Praça de Alimentação

18h – Estande de Artesanatos

18h – Altar de Todos os Santos

18h – Pau de Sebo

18h – Concurso de Quadrilhas

20h – Show Local – Isa Brandão

22h – Show Regional – Leandro e Galeano

00h – Show Regional – João Paulo e Dudu

02h – Show Local – Gurizada Baileira

25/6 – domingo

Arraial do Banho de São João

Local: Porto Geral

18h – Praça de Alimentação

18h – Estande de Artesanatos

18h – Altar de Todos os Santos

18h – Pau de Sebo

20h – Show Regional – Kaio e Gabriel

22h – Show Regional – Juliana Monteiro