Homem que sequestrou filhos e a mulher foi condenado por matar sogra há 13 anos

Um homem de 36 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante por sequestrar a ex-companheira e os filhos na noite de ontem (21), na região do Jardim Zé Pereira, em Campo Grande. Segundo a polícia, o pai das crianças já tem passagens na polícia por matar a ex-sogra em 2010, no Bairro do Lageado, região sul da Capital.

Conforme informações da delegada Rafaela Lobato, da DEAM (Delegacia Especializada da Mulher), Rafaela Lobato, o sequestro foi planejado e arquitetado. Ao todo, quatro pessoas com idades entre 18, 22, 27 e 36 (pai das crianças), sendo dois adolescentes de 14 e 15 apreendidos acusados de participação no crime. Os adolescentes foram encaminhadas a Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude (Deaij).

Ainda conforme a delegada, a Polícia Civil vai continuar com as investigações para compreender se membros de uma facção criminosa estariam envolvidos no sequestro. A mãe das crianças foi agredida na cabeça e no tórax, quando foi levada com os filhos na noite de ontem. “Eles abordaram a vítima em via pública quando ela voltava com as crianças da escola, próximo à residência. Na hora da abordagem, os vizinhos perceberam e tentaram ajudar, houve luta corporal, mas como eles estavam em grande quantidade, conseguiram levar a mãe e as duas crianças”, explicou a delegada Rafaela Lobato, durante a coletiva de imprensa, complementando que durante o sequestro a “mulher foi levada com as crianças, e a filha mais velha conseguiu fugir”.

As crianças serão ouvidas ainda na tarde de hoje (22), em depoimento especial. Segundo a delegada da DEAM, Rafaela Lobato, elas estão bem de saúde e saudáveis. O pai já se encontra preso e está usando a tornozeleira eletrônica. Ele tem passagens na polícia por homicídio por assassinar a ex-sogra em 2010 com tiro no peito.

O sequestro

Em coletiva de imprensa na manhã de hoje (22), na Delegacia Especializada da Mulher (DEAM), a delegada, relatou que três crianças foram alvos de sequestro na noite de ontem, mas uma menina de aproximadamente 10 anos conseguiu escapar e se encontra com os familiares

O crime ocorreu por volta das 19h20, quando a mãe chegava em casa com os três filhos, quando foi abordada em um veículo Corsa Classic. A filha de 10 anos, conseguiu escapar do sequestro, mas a mãe e os filhos foram levados para outra residência que seria como cativeiro.

A delegada relatou que a mãe foi agredida na cabeça e depois abandonada no Bairro Nova Campo Grande. Equipes da Polícia Civil ainda investigam se outros parentes possam estar envolvidas no sequestro. Segundo a Polícia Civil, um dos adolescentes apreendidos de 14 anos é irmão das crianças. Segundo a delegada, ele participou do sequestro e queriam que todos os seus irmãos ficassem com o pai.

Ex- sogra morta em 2010

Luzinete Rodrigues foi morta pelo genro, em 2010, no bairro Jardim Lageado, região sul de Campo Grande. Conforme investigações da Polícia Civil, o motivo do crime foi motivado por desavenças entre o acusado e os familiares da esposa.

