Maria Gadú confirma show no Festival de Bonito

22ª edição do evento será entre dias 23 e 27/8, segundo divulgado pela Fundação de Cultura de MS

Os sul-mato-grossenses já estão na expectativa com o 22º FIB (Festival de Inverno de Bonito), que será entre os dias 23 a 27 de agosto. O evento terá show de Maria Gadú no dia 24 com a participação de Paulinho Moska. A artista divulgou a apresentação em uma postagem em sua rede social, confirmando a agenda dos próximos trabalhos deste ano. A programação do festival ainda não foi oficialmente divulgada, mas estão sendo negociados os shows de Iza, Emicida e Fafá de Belém. No entanto, o atual presidente da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), Marcelo Miranda, afirmou que ainda está aguardando a confirmação de agenda dos artistas. “Nós estamos organizando, correndo contra o tempo, porque tem dois meses para o festival, que está mantido nesta data (23 a 27 de agosto). Estamos fechando uma programação bem legal, com o Sesc, que é uma parceria do Governo do Estado. Vários artistas já foram contactados, mas é precoce a gente soltar essas confirmações, porque não está nem confirmado a agenda dos artistas ainda”, disse, em entrevista à reportagem do jornal O Estado.

Marcelo ressalta que esta edição será diferente e com novidades, com a parceria entre Governo do Estado e Sesc. “Será um festival diferente, estamos programando atrações inéditas com algumas novidades, com artistas de renome nacional e regionais em várias linguagens da cultura”, pontua. Indagado sobre os artistas contactados, ele afirma que Iza, Emicida e Fafá de Belém são alguns deles, mas que ainda não confirmaram em suas agendas. “Ainda não está certo, é uma pré-agenda, nós estamos aguardando inclusive a definição de cachês. O que está certo é essa parceria com o Sesc. Agora, depende mais da confirmação da agenda deles e de alguns outros artistas que já foram contatados pelo Sesc”, frisa Marcelo.

Maria Gadú está confirmada Dona do hit “Shimbalaiê”, a cantora e compositora Maria Gadú já se apresentou em outras edições do festival e agora, mais uma vez, vem a Mato Grosso do Sul para o 22º FIB, em Bonito – distante 297 quilômetros de Campo Grande. Conforme a foto publicada no storie do seu perfil do Instagram, a artista confirma o show para o dia 24 de agosto (quinta-feira), na capital do ecoturismo do Brasil. “Gente bonita, nos próximos meses a gente se encontra nos palcos de novo! Pra matar a saudade e se divertir muito. Logo mais, saem as próximas datas! Corre que ainda tem ingressos no link da bio! Vejo vocês já já”, descreve a postagem.

A cantora teve a música “Shimbalaiê” como tema da novela “Viver a Vida”, exibida em 2009, pela TV Globo. Nos anos seguintes, teve várias músicas em trilhas sonoras na emissora. Maria Gadú é um dos principais nomes da nova MPB (Música Popular Brasileira), já gravou um disco ao vivo com Caetano Veloso, fruto da turnê que o artista fez ao lado da cantora. Além disso, Maria Gadú conta com outras músicas, como “Bela Flor”, “Estranho Natura”, “Em Paz”, “Meu Rio” e “Baianidade Nagô”. A cantora também acumula diversas indicações ao Grammy Latino e prêmios brasileiros. Expectativa Quem está com boas expectativas para o show é o servidor público Renan Amaury, que ressalta a grandiosidade da artista e também do evento. “Maria Gadú é um dos maiores nomes da música brasileira, estou com muitas expectativas para esse show. Algumas das músicas dela embalaram várias fases da minha vida, estarei lá na primeira fila, com certeza! De maneira geral, acredito que é um dos maiores eventos do Estado e todos que tiverem a oportunidade de participar e viver isso deveriam vir, pois não é apenas um show, é uma verdadeira experiência. O festival oferece um leque de opções e oportunidades.” Mesmo sem a confirmação dos shows de Iza, Emicida e Fafá de Belém, o trabalhador espera que os três realmente venham ao Estado para subir ao palco do festival. “São três grandes nomes da música brasileira também, tomara que seja real. Dos três citados, curto mais o trabalho da cantora Iza, com uma pegada mais pop, porém pretendo ir em todos os shows. Temos que aproveitar, né (risos)”.

O festival reúne dança, música, teatro, literatura, moda e gastronomia das mais diversas, sendo regionais e nacionais. Em 2022, o evento recebeu artistas como Daniel, Gaby Amarantos e Vanessa da Mata, em Bonito. Renan, que também é criador de conteúdo, comenta o que aguarda desta 22ª edição e relembra como participou, no ano passado. “Expectativa de fomentar o turismo e comércio local e, claro, aproveitar as oportunidades que o festival sempre traz, como cursos e oficinas. Estou ansioso, aguardando o cronograma oficial. Ano passado, eu fiz a oficina de gravação de vídeos usando apenas o celular e foi bastante útil, aplicando ao meu trabalho como criador de conteúdo.”

SERVIÇO: O Festival de Inverno de Bonito será entre 23 a 27 de agosto. Fique atento ao Instagram do evento para acompanhar a programação completa que ainda deve ser divulgada: @festivaldeinvernodebonito.

Por Livia Bezerra- Jornal O Estado do MS.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.