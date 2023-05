Gasolina e etanol fecham o mês de abril com redução em MS

A região Centro-Oeste fechou o mês de abril com queda no preço médio do litro da gasolina e do etanol, o que corresponde a um resultado positivo se comparado ao mês de março quando os mesmos combustíveis registraram altas de 13,18% e 8,69% respectivamente. Em Mato Grosso do Sul, foram registradas as maiores quedas entre março e abril.

Conforme o levantamento de Índice de Preços Ticket Log (IPTL), no último mês, o estado de Goiás registrou os menores valores, com a gasolina comercializada a R$ 5,597, o diesel a R$ 5,816 e o diesel S-10 vendido a R$ 5,597.

Em relação ao etanol, Mato Grosso registrou o menor valor da região Centro-Oeste, comercializado a R$ 3,829. Apesar de ter o obtido menor índice de preços, entre março e abril, o etanol teve uma leve alta de 0,16% no Estado, enquanto os demais estados registram quedas.

Em Mato Grosso do Sul, a gasolina passou de R$ 5,765 para R$ 5,699, o que corresponde a uma redução de 1,14%, de março a abril. O etanol caiu de R$ 4,198 para R$ 4,167, ou seja, uma redução de 0,74%. Já o diesel teve a menor queda no Estado, 3,58%, passando de R$ 6,224 para R$ 6,001, enquanto o diesel S-10 caiu de R$ 6,371 para R$ 6,196 em abril, 2,75% a menos que no mês anterior.

Diretor-Geral de Mobilidade da Edenred Brasil, Douglas Pina destaca que os índices são positivos se comparado ao mesmo período do mês anterior, quando os combustíveis apresentaram alta em toda a região.

“Em março, a gasolina e o etanol registraram altas que chegaram a 13,18% e 8,69%, respectivamente, no Centro-Oeste. No fechamento de abril, apenas o Mato Grosso apresentou aumento de 0,16% para o etanol, e o Distrito Federal, de 0,17% para a gasolina”, explicou.

No panorama regional, a gasolina recuou 0,35%, em comparação a março, e fechou o mês a R$ 5,72. O litro do etanol fechou o período a R$ 4,10 na região, após recuo de 0,34%, ante a março. O litro do diesel comum, por sua vez, foi encontrado a R$ 6,09, com redução de 2,33%, enquanto o tipo S-10 fechou com média de R$ 6,19, após ficar 2,46% mais barato, em comparação ao mês anterior.

Douglas Pina ressalta que apesar do aumento o Etanol segue como a opção mais viável na região.

“O etanol se apresentou como o combustível economicamente mais viável para abastecimento em todo o Centro-Oeste, exceto no Distrito Federal, onde a gasolina foi considerada mais vantajosa. O etanol é ecologicamente mais vantajoso para abastecimento por ser capaz de reduzir consideravelmente as emissões de gases responsáveis pelas mudanças climáticas”, disse o diretor.

