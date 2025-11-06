Campo Grande terá recesso de 10 dias nas repartições públicas no fim do ano

A prefeitura de Campo Grande anunciou que as repartições públicas municipais terão recesso de 10 dias no fim do ano. A decisão, publicada no Diário Oficial dessa quarta-feira (5), foi definida pela Semadi (Secretaria Municipal de Administração e Inovação) e tem como objetivo reduzir gastos com energia, água e outros insumos durante o período de festas.

O recesso será dividido em dois períodos: de 22 a 26 de dezembro, em razão do Natal, e de 29 de dezembro a 2 de janeiro de 2026, referente ao Ano Novo. Entre as duas datas, nos dias 27 e 28 de dezembro, haverá expediente normal para servidores que trabalham aos fins de semana. Já para aqueles que atuam apenas de segunda a sexta-feira, o período sem expediente pode chegar a até 16 dias consecutivos, somando os dias não úteis.

Serviços essenciais, como saúde, segurança, coleta de lixo e atendimento de urgência, devem manter o funcionamento normal conforme escalas específicas a serem divulgadas pelas secretarias responsáveis. A prefeitura deve detalhar, nos próximos dias, como será o atendimento ao público durante o recesso.

