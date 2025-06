Madrigal UFMS realiza concerto especial em homenagem ao maestro Manoel Rasslan

Apresentação no dia 8 de julho reúne dois corais em repertório que mescla música regional e sacra

Mais uma edição do Madrigal UFMS chega em julho com um propósito especial. No dia 8, às 20h, um Concerto Coral reunirá o Madrigal MS, o Coral da UFMS e o Coro Lírico Cant’arte em homenagem ao maestro e professor Manoel Camara Rasslan (in memoriam), que faleceu em 20 de março deste ano. A apresentação acontecerá logo após a missa, no Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Av. Afonso Pena, 377), em Campo Grande.

A proposta deste concerto surgiu como uma forma de prestar homenagem à trajetória e ao legado do professor Manoel Camara Rasslan, figura fundamental para o desenvolvimento da música coral em Mato Grosso do Sul e para a formação de novos músicos. A iniciativa reúne coros que marcaram sua vida profissional, celebrando sua memória por meio da música feita em conjunto.

O repertório do concerto foi cuidadosamente selecionado para refletir a sensibilidade e a trajetória musical de Manoel Rasslan. Entre as obras escolhidas, destaca-se Cunhataiporã, de Geraldo Espíndola, com arranjo do maestro Samuel Kerr, peça emblemática ensinada por Manoel em sua atuação coral.

A programação inclui ainda obras sacras, como o Glória da Missa Afro-Brasileira, de Carlos Alberto Pinto Fonseca, The Lord Bless You and Keep You, de John Rutter, e trechos do Requiem, de Mozart, interpretados pelo Coro Lírico Cant’arte. Também integram o programa composições que o maestro apreciava profundamente, como The Seal Lullaby, de Eric Whitacre, e Regalo de Amor, com arranjo de Emiliano Aiub.

Referência na cena coral sul-mato-grossense, Manoel Rasslan foi um dos idealizadores do curso de Música da UFMS e dedicou mais de quatro décadas à instituição, sendo figura central no Movimento Coral UFMS. Também esteve à frente do Coro Cant’arte, onde deixou um legado de excelência, sensibilidade e compromisso com a arte.

Preparativos

Em entrevista ao Jornal O Estado, o regente do Madrigal, professor Jorge Geraldo, destacou que a união dos três coros no concerto tem um significado profundamente simbólico.Jorge também ressaltou que a escolha do Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro como palco da apresentação tem valor especial, por ser um dos espaços religiosos frequentados pelo maestro.

“O Coral da UFMS foi o projeto mais emblemático da carreira do Manoel, com centenas de apresentações ao longo dos anos. O Madrigal MS nasceu de uma ideia que desenvolvemos juntos, movidos simplesmente pelo desejo de cantar. E o Coro Lírico Cant’arte, dirigido pela professora Edineide Dias, amiga próxima de Manoel, traz um elo afetivo essencial a essa homenagem”, explicou.

Segundo Jorge, o concerto vem sendo pensado há alguns meses como uma homenagem à altura do legado de Manoel Rasslan. A escolha da data, 8 de julho, foi estratégica, por estar próxima da cerimônia oficial em que a UFMS entregará à família do maestro os títulos de Técnico e Professor Emérito, no dia 3 de julho. “Manoel sabia da indicação, mas, infelizmente, não pôde testemunhar o reconhecimento em vida”, afirmou o regente, destacando o caráter simbólico e afetivo que envolve a programação.

Mais do que só trabalho

Para a professora Edineide Dias, regente do Coro Lírico Cant’arte, participar do concerto é uma experiência marcada por emoção e gratidão. Contou ao Jornal O Estado que o concerto representa uma forma de celebrar o legado de Manoel Rasslan e de manter viva sua paixão pelo canto coral.

“Receber o convite para essa homenagem ao professor Manoel foi uma imensa honra. Ele foi uma figura inspiradora, um amigo querido e um mentor para muitos de nós aqui em Campo Grande.Para o Cant’arte, que sempre teve Manoel como apoiador e admirador, é uma oportunidade singular de retribuir tudo o que ele representou para a música e a cultura do nosso Estado”.

A ligação entre o Coro Lírico Cant’arte e o professor Manoel é profunda e antiga.Trabalhar ao lado do Madrigal MS e do Coral da UFMS para esta homenagem tem sido, segundo ela, uma experiência de união e afeto.

“Há 18 anos, quando iniciamos o grupo, tivemos a honra de tê-lo como nosso primeiro regente. Ele ficou conosco por um ano, um período fundamental para nossa formação. Nesta apresentação será uma convergência de vozes movidas por gratidão, e acredito que essa soma resultará em uma apresentação inesquecível,um tributo digno ao legado grandioso do maestro Manoel Camara Rasslan”.

Legado de um amigo

Segundo Edineide, o concerto representa, para o Coro Lírico Cant’arte, uma forma sincera de gratidão e celebração da vida e obra de Manoel Rasslan. A preparação para a apresentação foi marcada por forte carga emocional.

“É o nosso jeito de agradecer de coração, de honrar alguém que se dedicou inteiramente à música e que sempre valorizou a união entre os corais.Cada ensaio tem sido uma viagem às memórias e ensinamentos que ele nos deixou. Estamos colocando tudo de nós, técnica e alma, para que essa homenagem chegue, de verdade, ao coração de quem ouvir.”

O professor Jorge finaliza recordando o amigo com carinho e gratidão. Para Jorge, o concerto é mais do que uma homenagem: é um reencontro simbólico.

“Manoel foi, para mim, um amigo muito querido e um parceiro constante. Desde que cheguei a Campo Grande, estivemos lado a lado em diversos projetos, e ele sempre acolheu minha família com generosidade. Ele tinha o dom de reunir pessoas, de abrir sua casa, partilhar sua mesa e acolher quem precisava. Muitos músicos e estudantes ainda guardam lembranças preciosas de sua companhia. Tenho certeza de que, se pudesse assistir a esta homenagem, Manoel se emocionaria veria refletidos ali o amor pela música e pelos amigos que ele tanto cultivou”, finaliza.

Nota da redação

Em dezembro de 2024, o Jornal O Estado publicou uma matéria sobre o projeto Madrigal UFMS e o Núcleo Sinfônico, fruto de um contato feito com carinho pelo próprio professor Manoel Rasslan. Atencioso como sempre, ele recebeu a reportagem com generosidade e entusiasmo, demonstrando seu compromisso com a divulgação da arte e da cultura. Em uma de suas mensagens, afirmou: “Projetos como o Madrigal impactam a população, trazendo novos públicos para além da universidade e difundindo a cultura como produtora de arte dentro e fora da instituição”.

Serviço: A apresentação será realizada no dia 8 de julho, logo após a missa, no Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Av. Afonso Pena, 377), às 20h.

Por Amanda Ferreira

