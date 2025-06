Corpo em decomposição é encontrado em casa de palafita às margens do rio Paraguai, em Corumbá

Vítima foi identificada como Marcos Francisco de Oliveira, de 55 anos; Polícia Civil investiga causa da morte

Um homem de 55 anos foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (27), em uma casa de palafita isolada em área ribeirinha de Corumbá. O corpo de Marcos Francisco de Oliveira já estava em decomposição quando foi localizado por um conhecido, que havia combinado de levar mantimentos ao local.

A moradia fica em um sítio próximo à ponte de captação de água, na margem direita do rio Paraguai. Ao chegar por volta das 11h30, o visitante percebeu o forte odor vindo do interior da casa e encontrou o corpo de Marcos caído. Ele acionou imediatamente os bombeiros.

Equipes do 3º Grupamento de Bombeiros Militar e da Polícia Civil estiveram no local para o resgate e os trabalhos de perícia. A cena não apresentava indícios de violência, mas as circunstâncias da morte ainda são desconhecidas.

O corpo foi transportado até a prainha do Porto Geral, onde uma empresa funerária ficou responsável pelos trâmites legais. A Polícia Civil abriu investigação para apurar o caso.

