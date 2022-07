Homem de 45 anos, foi preso na noite deste sábado (2), transportando 55 quilos de maconha em um veículo na rua dos Centuriões, região Industrial de Campo Grande. O condutor foi preso em flagrante e ao ser questionado, preferiu se manter em silêncio.

O flagrante aconteceu nas adjacências da região Industrial da Capital, quando policiais receberam informações sobre um veículo de modelo GM/ Classic e foram em direção ao automóvel para abordagem. Durante vistoria, os policiais descobriram que os entorpecentes estavam sendo transportados no porta-malas do veículo. Ao ser questionado pelos policiais, o condutor apenas disse que fazia um serviço de conduzir o carro, sem conhecer o conteúdo que transportava.

O condutor foi preso em flagrante e conduzido até a Delegacia de Polícia da Capital. O veículo e os entorpecentes apreendidos foram encaminhados a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR).

