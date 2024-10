Luto na arte! Paul Di’Anno, ex-vocalista do Iron Maiden, morre aos 66 anos

Paul Di’Anno, ex-vocalista do Iron Maiden, morreu aos 66 anos. A causa da morte não foi revelada.

“Em nome de sua família, a Conquest Music [selo de metal] está triste em confirmar a morte de Paul Andrews, profissionalmente conhecido como Paul Di’Anno”, enviou a gravadora independente que representava o artista ao Metro.uk. A declaração revela que ele morreu em sua casa, em Wiltshire, na Inglaterra.

Paul usava cadeira de rodas para se locomover, e realizou cirurgias complexas no joelho.

“Nascido em Chingford, leste de Londres, em 17 de maio de 1958, Paul ganhou destaque como vocalista da banda de heavy metal inglesa Iron Maiden entre 1978 e 1981″, continua a nota. “Ele cantou no álbum de estreia inovador da banda, ‘Iron Maiden’, e no influente álbum seguinte, ‘Killers’.”

“Após deixar o Iron Maiden, Paul Di’Anno teve uma longa e intensa carreira musical com a Battlezone e Killers, além de diversas gravações solo e participações especiais. Apesar de enfrentar sérios problemas de saúde nos últimos anos, que o restringiram de se apresentar em uma cadeira de rodas, Paul continuou a entreter seus fãs ao redor do mundo, realizando mais de 100 shows desde 2023”, disse a Conquest Music, em nota.

Fazendo as pazes com integrantes do Iron Maiden

Paul Di’Anno chegou a insultar os atuais integrantes da banda publicamente, mas fez as pazes com os músicos antes de morrer. O cantor se reconciliou com os integrantes do Iron Maiden em 2022. Na época, ele passou por uma cirurgia no joelho, e a banda o ajudou a pagar pelo tratamento.

Di’Anno chegou a comparar o baixista Steve Harris a Hitler. No entanto, Harris deixou claro que as rusgas ficaram no passado em entrevista a Louder Sound em 2023. “Achei que não havia nenhuma situação a ser superada. Paul disse algumas coisas sobre sua época no Maiden, mas isso é Paul. É como ele é e como sempre será. E não tenho nenhum problema com isso. Certa vez, ele me chamou de Hitler, o que deixou algumas pessoas ofendidas, mas eu achei engraçado”.

Em entrevista a BraveWoods em julho deste ano, Di’Anno falou sobre a reconciliação. “Eu e Steve conversamos muito. Sabe, estamos sempre nos falando no WhatsApp, principalmente sobre futebol, sobre o time do West Ham e coisas assim. Mantemos muito contato e encontrá-lo foi absolutamente incrível. Eu gostei. Espero que ele também tenha gostado”, finalizou. (Com informações da Folhapres).

Por Marcelo Rezende

