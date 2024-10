Outubro Rosa: Hospital de Amor oferece exames gratuitos na rodoviária até quarta-feira

Hoje (22) e amanhã (23) a Carreta do Amor estará estacionada no Terminal Rodoviário Antônio Mendes Canale, em Campo Grande, para atendimento gratuito. Serão oferecidas cerca de 100 exames de graça, sendo 50 de Mamografia e 50 de Papanicolau por dia. Basta comparecer no local com documentos como RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência.

A Mamografia tem como público-alvo mulheres com idade entre 40 e 69 anos que estejam há mais de um ano sem realizar o procedimento. Já a coleta do Papanicolau pode ser feita por mulheres entre 25 e 64 anos, que não estejam no período menstrual.

Os atendimentos estão acontecendo por ordem de chegada, tendo início às 8h até às 16h. Os resultados ficarão prontos em aproximadamente 40 dias e serão enviados pelos Correios no endereço cadastrado.

Caso haja a necessidade da realização de exames complementares, a paciente será orientada a comparecer à unidade física do Hospital, localizada na Av. Vereador Thyrson de Almeida, 3103, no bairro Aero Rancho, na Capital.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram