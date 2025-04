Luísa Sonza abre temporada 2025 do “MS Ao Vivo” com show gratuito no Parque das Nações

A estreia da temporada acontece no dia quatro de maio

O mês de maio começou com uma boa notícia para os amantes da música em Mato Grosso do Sul. A Fundação de Cultura do Estado anunciou oficialmente a nova temporada do projeto “MS Ao Vivo”, que irá movimentar Campo Grande com grandes shows nacionais ao longo do ano. Com apresentações marcadas para os domingos, o evento será realizado no Parque das Nações Indígenas e terá entrada gratuita.

A estreia da temporada acontece no dia quatro de maio, com a presença de uma das maiores artistas do pop nacional: Luísa Sonza. A cantora e compositora sobe ao palco a partir das 17h, trazendo para o público sul-mato-grossense a turnê do álbum “Escândalo Íntimo”, seu terceiro trabalho de estúdio.

Com o objetivo de consolidar o estado como um dos principais polos culturais da região Centro-Oeste, o “MS Ao Vivo” trará uma programação diversificada, reunindo artistas consagrados e novas apostas da música brasileira. Após Luísa Sonza, o cronograma segue com os seguintes nomes: Atitude 67, no dia 15 de junho; João Gomes, em 13 de julho; Vanessa da Mata, em 17 de agosto; Liniker, em 7 de setembro; Michel Teló, em 12 de outubro; e uma atração surpresa no encerramento da temporada, marcado para 23 de novembro.

Já Luísa Sonza, em sua fase mais madura artisticamente, apresenta um show baseado no álbum “Escândalo Íntimo”, lançado em 2023. O disco reúne 24 faixas e foi gravado no Brasil e nos Estados Unidos. A obra mergulha em temas pessoais da cantora, como crises de ansiedade, saúde mental e autoconhecimento. Luísa define o trabalho como “uma viagem ao meu subconsciente”. No repertório do show, estarão sucessos como “Campo de Morango”, “Principalmente Me Sinto Arrasada”, “Luísa Manequim”, “Romance em Cena”, “Sagrado Profano” e “Penhasco 2”.

Show de Abertura

A noite de abertura também contará com o talento local. A cantora sul-mato-grossense Paolla será responsável por esquentar o palco antes da apresentação principal. Em carreira solo desde 2017, Paolla tem se destacado no cenário pop/funk com composições autorais que já somam mais de 1,5 milhão de visualizações nas plataformas digitais. Com parcerias importantes com artistas como MC Kekel, Joãozinho VT, Lourena e Thiaguinho MT, a artista vem conquistando cada vez mais espaço no mercado musical. Entre seus principais sucessos estão as faixas “Morreu Mas Passa Bem”, “Que Tal?”, “Piscadinha”, “Zerando a Vida” e “Show Particular”.

Amanda Ferreira