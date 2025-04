“Hoje o mundo amanheceu mais triste”, diz jornalista sobre morte de Papa Francisco

A notícia da morte do Papa Francisco, aos 88 anos, nesta segunda-feira (21), gerou comoção aos fieis da Igreja Católica, chefes de Estado de todo o mundo emitiram notas de pesar e publicações em redes sociais, lamentando a morte do Santo Padre. Reconhecido por seu pontificado marcado pela simplicidade, defesa da justiça social e promoção da fraternidade, o pontífice argentino deixou um legado profundo para a Igreja Católica e para toda a humanidade.

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, por meio de suas redes sociais, disse que recebeu com tristeza a notícia do falecimento do Papa Francisco, destacando a humildade, simplicidade e compromisso com as causas sociais, como marca de seu pontificado.

“Como primeiro papa latino-americano e jesuíta, deixou um legado de fé, amor ao próximo e busca por uma igreja mais inclusiva. Que seu exemplo continue a nos inspirar a viver os ensinamentos de Cristo.”

Papa Francisco: uma despedida comovente a um Papa que falou ao coração do mundo

Entre as muitas homenagens emocionadas, o relato da jornalista Mireli Obando ganhou destaque ao traduzir com sensibilidade o sentimento de perda e gratidão compartilhado por milhões.

“Hoje o mundo amanheceu mais triste”, escreveu Mireli, ao relatar o momento em que recebeu a notícia da morte do pontífice por mensagem da mãe. Católica praticante, sua mãe é Ministra da Eucaristia, faz parte da Legião de Maria e viveu a quaresma em intensa oração, participando do Rosário promovido pelo Frei Gilson. “Ela acordava todos os dias às três da manhã para rezar”, contou a filha, que se inspira na devoção materna e também serve na Paróquia São João Bosco, no ministério de música.

Para Mireli, Francisco foi mais que um líder religioso, foi um pai, um irmão e um pastor próximo. Em seu depoimento, ela recorda com carinho e reverência os gestos e palavras que definiram seu papado. “Ele nos ensinou que a verdadeira grandeza está na humildade, no amor ao próximo e na coragem de lutar pela paz”, escreveu.

Ao escolher o nome Francisco, em referência a São Francisco de Assis, o pontífice deu início a um dos papados mais marcantes da história contemporânea. “Levou os estigmas da humildade, da pobreza e do olhar cuidadoso aos mais vulneráveis”, disse Mireli. Ela destacou sua opção pelos pobres, os gestos simples, o carinho visível pelos doentes, excluídos e minorias. “Preferia o olho no olho, abraços sinceros, o beijo na mão, o toque físico”, lembrou.

Uma das passagens mais tocantes recordadas no relato é a imagem do papa Francisco caminhando sozinho na Praça de São Pedro, debaixo de chuva, durante a pandemia de COVID-19. Naquele momento, ele concedia a bênção Urbi et Orbi para um mundo assustado e em silêncio. “Sua imagem solitária tornou-se símbolo da fé que não abandona, mesmo nos dias mais sombrios. Uma cena eterna”, descreveu Mireli.

Mais do que um papa dos católicos, Francisco tornou-se uma referência espiritual para pessoas de todas as crenças. “Sua mensagem de paz, tolerância e fraternidade alcançou corações de todas as crenças”, escreveu a jovem, citando uma das frases mais emblemáticas do pontífice: “Todas as religiões são um caminho para Deus. São como línguas diferentes para chegar lá. Mas Deus é Deus para todos.”

Em suas últimas palavras, Mireli expressou o sentimento de muitos ao redor do mundo: “Descanse em paz, querido Santo Padre. Você cumpriu sua missão com beleza e verdade.” Seu depoimento comovente ecoa nas igrejas, nas redes sociais e nas orações de tantos que viram em Francisco não apenas o chefe da Igreja Católica, mas um exemplo vivo de amor, compaixão e humanidade.

O mundo se despede, com lágrimas nos olhos e fé no coração, daquele que foi, como ele mesmo dizia, “um simples pastor com cheiro de ovelha”.

