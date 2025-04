Dourados sedia em junho feira que valoriza a literatura sul-mato-grossense

Com cerca de 60 escritores locais, evento terá rodas de conversa, oficinas, palestras e atrações culturais

A literatura de Mato Grosso do Sul ganha mais visibilidade com a realização de mais uma edição da Fellit-MS — Feira da Literatura de Mato Grosso do Sul — que acontece em Dourados, entre os dias 4 e 6 de junho. A 228 quilômetros da Capital, a segunda maior cidade do Estado, se prepara para receber estudantes, escritores e leitores em uma programação recheada de oficinas, palestras e atividades voltadas à valorização da produção literária regional.

O evento será realizado no Shopping Avenida Center, anexo à Câmara Municipal, e deve reunir cerca de 60 escritores locais, que irão expor suas obras ao público. Entre os autores confirmados estão Jaiminho (James Jorge), de Guia Lopes da Laguna, Nelson Araújo Filho, Athayde Nery e Alex Fraga, de Campo Grande, além de outros nomes da literatura sul-mato-grossense que devem confirmar presença nos próximos dias.

A edição deste ano presta homenagem a dois importantes nomes que contribuíram com a literatura e a cultura do Estado: Nicanor Coelho, idealizador da feira, falecido em 2020, e Boca Venâncio, que faleceu em 2024. O evento também terá oficinas, palestras e encontros entre autores e leitores, em uma iniciativa que reforça a importância de se investir na cultura também no interior do Estado.

Literatura de MS

A Fellit-MS é organizada pelo Grupo Literário Arandu, fundado em 17 de maio de 1997, e que há 28 anos atua na promoção de eventos literários na região sul de Mato Grosso do Sul, com destaque para a publicação de obras de autores regionais. A feira teve sua primeira edição em 2021, em meio ao período de restrições da pandemia de Covid-19. Todos da equipe e os visitantes usaram máscaras e estavam vacinados, e o público foi limitado. Desde então, o evento só cresceu, recebendo cada vez mais autores residentes no Estado e conquistando casa cheia a cada nova edição.

Feita exclusivamente para valorizar a literatura produzida em solo sul-mato-grossense, a Fellit-MS promove três dias de evento com ênfase no público jovem e universitário, para incentivar a leitura e o interesse pelo conhecimento literário. Segundo o atual presidente do Grupo Literário Arandu e coordenador da Felit desde sua primeira realização, Carlos Magno, em entrevista ao jornal O Estado, a equipe está visitando escolas da rede pública e convidando os estudantes a participarem das atividades culturais.

“A Fellit-MS dialoga com as escolas e instituições de ensino da região, oferecendo atividades que estimulem o interesse pela leitura e pela cultura local. São realizadas visitas de estudantes à feira, oficinas literárias, palestras com autores cujas obras estão entre as leituras exigidas nos vestibulares, além de outras ações que buscam aproximar os jovens do universo da literatura”, explica o coordenador.

De acordo com o coordenador Carlos Magno, os encontros com autores durante a Fellit-MS têm como objetivo promover a interação direta entre o público e os escritores. Cada autor tem um espaço no palco principal para apresentar sua obra em até 10 minutos, seguido por uma sessão de autógrafos. Além disso, a programação inclui bate-papos informais, rodas de conversa e momentos de confraternização com coffee break, criando um ambiente acolhedor e propício ao diálogo.

“A programação cultural e literária do evento é pensada para equilibrar a valorização da literatura regional com atividades culturais diversificadas. Temos lançamentos de livros, rodas de conversa com autores, declamação de poemas e apresentações no palco principal, que incluem música, dança, teatro e pintura ao vivo com artistas visuais. Também há momentos de interação com o público, como a recitação de poemas no palco, entre outras ações que despertam o encanto da leitura literária, especialmente entre os estudantes”, detalha Carlos.

Diversidade Literária

As apresentações de música, dança e teatro durante a Fellit-MS são pensadas para dialogar diretamente com a literatura, criando um ambiente cultural integrado e enriquecedor. A proposta da feira é promover a interação entre diferentes formas de expressão artística, com destaque para contações de histórias inspiradas em obras de autores locais. O mesmo ocorre com as performances teatrais, musicais e coreográficas, que trazem à cena elementos ligados ao universo literário sul-mato-grossense.

A curadoria da programação busca valorizar a produção cultural do Estado, priorizando a participação de autores e artistas regionais. “A seleção é feita com base em critérios como a publicação de obras, a relevância e a representatividade da produção local, além da diversidade de gêneros literários e artísticos”, explica Carlos Magno. A feira reforça a identidade cultural de Dourados e de todo o Mato Grosso do Sul ao dar visibilidade aos talentos da região, permitindo que o público conheça de perto escritores de diversos estilos e gêneros.

“A literatura regional do Mato Grosso do Sul possui características únicas, influenciadas pela diversidade cultural e pela riqueza da natureza local. A feira busca destacar essas particularidades, mostrando a riqueza e a diversidade da produção literária sul-mato-grossense”, finaliza o coordenador.

Serviço: A Felit-MS será realizada em junho com nomes ainda em processo de fechamento de contrato. Para acompanhar as demais informações e divulgações, acesse as redes sociais da feira @felitms. Atualmente a FELIT conta com equipe organizadora, Carlos Magno, Lélio Loureiro, Denise Caramori, Márcia Britto e Henrique Carioca

Amanda Ferreira