Luan Santana volta a Campo Grande para show na Expogrande!

E mais: stand-up e diversos espetáculos reunem toda a família no fim de semana

Neste sábado (18), o ‘gurizinho de Jaraguari’ volta a Campo Grande, na 86ª edição da Expogrande 2026, no Parque de Exposições Laucídio Coelho. Após o palco da exposição ter recebido nomes como Daniel e Gusttavo Lima, será a vez de um dos maiores nomes do sertanejo atual retornar para a ‘terrinha’. Já na sexta-feira (17), sobem ao palco a dupla Diego & Victor Hugo. No domingo (18) Jads & Jadson e na segunda-feira (20) Thiaguinho.

As vendas de ingressos para os shows da Expogrande encontram-se abertas. Neste ano uma novidade será um show especial no dia 20, dia seguinte ao encerramento da feira, em véspera do feriado, com o cantor Thiaguinho.

O público PCD (Pessoas com Deficiência) também terá espaço reservado, próximo ao palco, com acesso por pisos adequados e rampas. “A pessoa com deficiência tem direito a entrar com um acompanhante. O espaço PCD já está previsto no mapa do evento. Ele é elevado, com rampa de acesso, próximo ao palco e também com banheiro próximo para uso exclusivo”, finaliza.

O local ainda trará Parque de diversões especial, com uma roda gigante, praça de alimentação e um expositor especial do Festival da Carne, no Tendél, uma parceria que trará a Casa Porcello, Barba N’Brasa, diretamente de São Gabriel do Oeste, com exposições de assados especial.

SEXTA-FEIRA (17)

Vogue Night com House of Hands Up

Nesta sexta-feira (17), a partir das 19h a House of Hands Up realiza noite especial de vogue no Sesc Teatro Prosa, como parte do Circuito Ecoball, com muita troca, estilo e presença. As categorias são (sem dresscode): Vogue Performance APT, Runway Beginner APT e Baby Vogue APT. A classificação é a partir dos 12 anos e os ingressos estão disponíveis no Sympla.

Jota Trio Toca Djavan

Campo Grande recebe nesta sexta-feira o espetáculo “Jota Trio Toca Djavan” no Teatro Aracy Balabanian, reunindo o público para uma noite dedicada à obra de Djavan, das 19h30 às 21h30. O show aposta em uma abordagem instrumental para revisitar os grandes sucessos do artista, trazendo novas nuances e interpretações, que vão do samba ao jazz, passando pela MPB e por elementos de matriz afro-brasileira. Os ingressos estão à venda por R$ 40, com possibilidade de parcelamento, e podem ser adquiridos antecipadamente até a data da apresentação via Sympla.

Espetáculo ‘Rompendo Silêncios’

O Núcleo de Artes Cênicas da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) recebe nesta sexta-feira, dia 17, às 20h, o espetáculo “Rompendo Silêncios”, da Ginga Cia de Dança. O evento é gratuito e os interessados devem chegar com 30 minutos de antecedência, pois o espaço tem a lotação máxima de 100 pessoas. A iniciativa une arte, reflexão social e formação de público, pois além de apresentação artística, a cidades recebe ações formativas, com oficinas gratuitas de dança contemporânea, bem como e momentos de diálogo com o público, com bate-papos após cada sessão.

Abril Livro

Em comemoração ao mês do livro, o Sesc Corumbá, em parceria com a Fundação de Cultura de Corumbá, realiza no dia 18/04, o evento “Abril Livro”, com uma programação dedicada à valorização da leitura, da cultura popular e das infâncias. A programação é gratuita e será realizada na Praça Céu, às 16h. O evento terá apresentação do espetáculo infantil “Na mala tem histórias”, com Edu Brincante, que ainda irá ministrar uma oficina formativa destinada a contadores de histórias do município. Além disso, será realizada a oficina “Cantar e contar histórias”, com duração de 3 horas, voltada a contadores de histórias, educadores e agentes culturais.

4º Festival da Cultura Indígena

Será realizado, nesta sexta-feira (17), a partir das 08h, o 4º Festival da Cultura Indígena, com uma programação aberta ao público voltada à valorização das tradições dos povos originários de Campo Grande. Realizado no pátio da SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania), o evento reúne cerca de 200 representantes de 24 aldeias urbanas da Capital. A programação inclui apresentações de danças típicas, exposição de artesanato, gastronomia tradicional e pintura corporal. Um dos destaques da programação é a participação do casal Miss e Mister Indígena 2025, Fernanda André, da comunidade Vivendas do Parque, e Caíque Martins, da comunidade Marçal de Souza, que atuam na divulgação das tradições culturais.

Mostra Pretou

Com programação nesta sexta (17) e sábado (18), no Teatro do Mundo, situado na Rua Barão do Melgaço, 177 – centro da Capital, a Pretou se consolida como um espaço de encontro, visibilidade e afirmação. A abertura da mostra acontece ao som da DJ Lady Afro, que se apresenta na sexta, das 16h às 18h. Na gastronomia, a pesquisadora e engenheira agrônoma Hilbaty Rodrigues conduz a oficina “Mato não! Comida”, das 17h às 19h. Também na sexta ocorre a exibição de filmes de cineastas negros sul-mato-grossenses, a partir das 18h, a roda de conversa “Letra Preta” às 20h15, o Slam Camélias às 21h, e o show com Afrofino, às 21h30. No campo das artes cênicas, o ator e pesquisador Marcelo de Jesus conduz a palestra “Dramaturgias Negras”, no sábado (18), das 17h às 18h30. A atividade aborda o teatro como ferramenta de reflexão e transformação social. Ainda no sábado, a programação inclui apresentação da DJ TGB, a partir das 16h, a dança “Corpos em Território”, às 19h, e o show da artista SoulRa, que encerra a mostra às 21h.

SÁBADO (18)

Espetáculo ‘Dom Quixote’

Já no sábado, às 16h, é dia de programação infantl no Sesc Teatro Prosa, com o espetáculo ‘Turma do Bolonhesa apresenta Dom Quixote’, com a Cia Teatro do Mundo. A Turma do Bolonhesa convida o público para embarcar em uma aventura repleta de humor, poesia e imaginação com o espetáculo ‘Dom Quixote’, uma livre adaptação do clássico da literatura mundial escrito por Miguel Cervantes, com música, palhaçaria e interação com o público, conduzindo crianças e adultos por um universo de fantasia. Ingressos disponíveis no Sympla.

Espetáculo ‘No Vale dos Sentimentos Perdidos’

O público de Campo Grande terá a chance de reviver uma história repleta de emoção e leveza neste sábado (18), quando o Grupo Prisma retorna ao palco do Teatro Aracy Balabanian com o espetáculo “No Vale dos Sentimentos Perdidos”. A apresentação, marcada para às 18h, promete envolver tanto crianças quanto adultos em uma narrativa sensível que mistura fantasia, humor e reflexões sobre amizade. Ingressos podem ser adquiridos através do instagram do grupo, via direct @prismagrupodeteatro ou pela plataforma Sympla.

Stand up Padre Patrick – Pecado É Não Rir

Fenômeno nas redes sociais e nos palcos, Padre Patrick chega com novidade: o espetáculo “Pecado É Não Rir”. Um show que vai além da comédia, reunindo humor sagaz, crítica divertida e mensagens que unem risadas e fé. No palco, Padre Patrick conduz a narrativa de forma leve e envolvente, trazendo à tona dúvidas inusitadas e divertidas que revelam um dos sete pecados: soberba, avareza, luxúria, inveja, gula, ira e preguiça. Cada pecado abre espaço para situações do cotidiano, personagens caricatos e histórias com as quais todo mundo se identifica. O espetáculo será às 19h, no Teatro Dom Bosco; os ingressos estão acabando e podem ser adquiridos no site https://z1.com.br/.

23º Desapega CG

Campo Grande vira brechó neste sábado, com a 23ª edição do Desapega Campo Grande – um dia inteiro pra garimpar achadinhos incríveis, renovar o guarda-roupa e ainda consumir de forma consciente, das 9h às 16h, no Armazém Cultural, na Avenida Calógeras, 3065, ao lado da Feira Central. Haverá roupas, calçados, acessórios, brinquedos, itens para casa e plantas.

4ª edição do Bazar Vip Beneficente

E vai rolar o Bazar Vip Beneficente, que chega a sua 4ª edição, neste sábado (18), das 13h às 17h, no Clube Estoril, no Jardim Autonomista. Leiloando uma camiseta do Santos Futebol Clube autografada pelo jogador Neymar Jr. e outros itens de alto padrão como bolsas da Calvin Klein, carteiras Guess, um Trend Coach da Burberry, além de relógios das marcas Fossil e Michael Kors, não faltam motivos para ajudar o próximo, concorrendo a itens de qualidade.

Além das peças que poderão ser arrematadas, o Bazar terá mais 9 mil itens entre roupas femininas, masculinas e infantis, sapatos para todas as idades, bolsas e mochilas, bem como acessórios, itens de decoração e perfumaria com produtos Victoria’s Secret. Nesta edição também serão comercializados itens de tecnologia como smartwatches, fones de ouvido bluetooth e celulares como o Realme Samsung Note 50, tudo com o preço acessível e confiabilidade.

Parte dos recursos arrecadados com as vendas será revertido para ações beneficentes e assistenciais organizadas pela Casa da União – Lar de Santana, que atende crianças e famílias em situação de vulnerabilidade social, oferecendo oficinas de capacitação, distribuição de alimentos por meio de parcerias com o Sesc Mesa Brasil, palestras orientativas e aulas de instrumentos por meio do projeto Notas de Alegrias. Atualmente, as ações da Casa da União atende famílias da região do Jardim Monte Alegre, onde se localiza a sede da Associação.

DOMINGO (19)

Espetáculo ‘Pinóquio’

Nesta adaptação de Pinóquio, a Companhia Arte Boa Nova leva ao palco a história do menino de madeira, onde escolhas, consciência e afeto se encontram. Guiado pelo Grilo Falante e pela Fada Azul, Pinóquio descobre que errar faz parte do caminho — e que as vezes uma mentira pode cobrar caro. Prepare-se para um espetáculo musical cheio de palhaços, risos e emoções, trazendo reflexões sobre onde a fantasia toca o coração e como a mensagem do amor é a única verdade capaz de curar qualquer “nariz”. A apresentação será no Teatro Allan Kardec (Avenida América, 653, Vila Planalto), em dois horários, às 16h30 e 19h30, com vendas no Sympla.

Feira Bosque da Paz

Neste domingo, a Feira Bosque da Paz realiza edição especial Raízes do Bosque, homenageando os Povos Originários, das 9h às 15h, em uma manhã especial com artesanato, música ao vivo, a inauguração da nova praça de alimentação com mais de 20 opções gastronômicas e feira de adoção de animais em parceria com o grupo protetor Anjos da Dani.

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