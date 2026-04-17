Referência no País, GCM ganha treinamento federal

A Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande finaliza nesta sexta-feira (17), os cursos de Polícia Comunitária de Nível Operador e de Uso Diferenciado da Força (UDF), promovidos pela Senasp (Secretaria Nacional de Segurança Pública), do Governo Federal. Ao todo, 73 guardas civis metropolitanos participaram da capacitação.

Com investimento contínuo em treinamento e qualificação, a GCM se consolida como referência nacional em integração e boas práticas na segurança pública.

A iniciativa integra o programa Município Mais Seguro, que seleciona guardas municipais com base em critérios técnicos e estruturais. Campo Grande está entre as primeiras instituições do país contempladas, resultado do investimento contínuo na organização, estrutura e formação dos profissionais.

Segundo o secretário especial de Segurança e Defesa Social, Anderson Gonzaga, a participação no programa representa um avanço importante para a corporação. “Esse curso aqui está sendo um diferencial para a nossa instituição aqui em Campo Grande. Isso é resultado de um programa, Programa Município Mais Seguro, que é um programa do Governo Federal, onde ele contemplou algumas instituições em nível Brasil e a Guarda Civil Metropolina de Campo Grande está entre as primeiras a receber”.

Capacitação e integração entre forças

A programação contempla cursos de uso diferenciado da força e de polícia comunitária, com aulas teóricas e práticas ministradas por instrutores de diferentes estados. A ação promove a integração entre as guardas municipais e contribui para o aprimoramento dos protocolos de atuação em nível nacional.

Para o subcomandante da GCM, inspetor Alexandre de Sousa Pedroso, o reconhecimento é reflexo do trabalho desenvolvido no município. “Campo Grande foi eleita entre as capitais para receber o curso porque atende aos pré-requisitos da Senasp, com estrutura, organização e qualificação dos profissionais”.

O modelo adotado na Capital também tem sido compartilhado com outros estados. Servidores da Guarda Civil Metropolitana foram credenciados como instrutores e já atuam na formação de agentes em municípios como Campinas (SP) e Macaé (RJ).

“Hoje, Campo Grande é vista como um celeiro. A gente tem instrutores em várias áreas e tem apoiado outras guardas pelo Brasil”, ressaltou o subcomandante.

A capacitação reúne profissionais de diferentes regiões do país, incluindo representantes de estados como Ceará, Minas Gerais, Tocantins e São Paulo, reforçando o reconhecimento nacional da instituição.

Para a subinspetora Amélia Paiva, da Guarda Municipal de Fortaleza (CE), a iniciativa fortalece a atuação das corporações. “Esse momento é essencial para aprimorar técnicas, dividir conhecimentos e fortalecer a polícia comunitária, aproximando ainda mais o agente da população”.

Já o inspetor João Paulo, também da Guarda Civil de Fortaleza (CE), destacou a importância da integração entre as instituições. “É uma oportunidade de conhecer outras realidades e compartilhar práticas que fortalecem o policiamento comunitário e a relação com a sociedade”.

Com investimento contínuo em capacitação e estrutura, a Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande amplia sua atuação e reafirma seu papel como referência nacional, contribuindo para o fortalecimento da segurança pública e da relação com a comunidade.

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