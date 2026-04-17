Fábio Júnior fará show em Campo Grande em agosto; ingressos já estão à venda

Algum romântico online?! Campo Grande receberá o cantor Fábio Jr. no dia 22 de agosto de 2026. O show na Capital terá organização do Santo Show, e a venda dos ingressos já está disponível.

O evento acontecerá no XXX, e os valores estão a partir de R$ xxx.

Fábio Jr. é um dos nomes mais populares da música brasileira quando o assunto é romance. Dono de sucessos como “Alma Gêmea”, “Só Você”, “Caça e Caçador” e “Felicidade”, ele ´é conhecido por músicas que falam de amor, encontros e desencontros.

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