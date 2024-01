Luan Santana passa Réveillon com Cristiano Ronaldo e ganha relógio de R$ 400 mil

Imagine passar o Réveillon ao lado de Cristiano Ronaldo e ainda ser presenteado por ele com um Rolex de mais de R$ 400 mil. Foi exatamente isso o que aconteceu com o cantor Luan Santana.

O artista foi até Portugal fazer uma apresentação numa celebração privada de Cristiano. Era aniversário da mãe do jogador, Maria Dolores Aveiro, que ama Luan.

Em vídeos que circulam pelas redes sociais, além de posar ao lado do atleta, Luan recebe um relógio que custa R$ 432 mil. Incrédulo, ele agradeceu muito pelo acessório de luxo.

“Você não fez isso, não. Pelo amor de Deus, cara. Você sabe que esse é o meu primeiro, né? Meu primeiro Rolex. Que momento”, comemorou Santana.

Com informações da Folhapress

➡️ Luan Santana faz show privado para CR7 e ganha relógio de R$ 400 mil O cantor viajou para Portugal e se apresentou para o jogador de futebol e seus convidados em uma celebração de Ano-Novo privada Leia: https://t.co/9DFBGJJ91d pic.twitter.com/TwigJjoJkG — Metrópoles (@Metropoles) January 1, 2024

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.